Тур по Украине: куда поехать в конце лета – увлекательные фото и видео
Источник:24 канал
Лето 2021 года подходит к концу, однако еще можно отдохнуть, путешествуя по Украине. Все чаще появляются разнообразные туры, которые рассчитаны на 3 города.
Один из таких туристических маршрутов по Югу Украины стартует из Одессы, продолжается в Николаеве, а заканчивается Херсоном. Во всех городах организаторы предлагают немало экскурсий.
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Открывает тур Одесса со своим театром
Самое большое театральное сооружение в Украине и один из 5 самых красивых театров в мире находится именно в Одессе. Рядом с Ла Скала и Венской оперой – Одесский национальный театр оперы и балета, которому 134 года.
Одесскому театру 134 года / Фото Finestre sull'Arte
Работники рассказали, что самое ценное в театре – это акустика. "Разбитое стекло от элитных алкогольных напитков XIX века, рваные газеты и царский кирпич. Это все добавляет естественным способом звучности оркестру", – пояснила работница Лилия Нейчева.
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Первый отель Одессы славится звездами
Отель "Лондонская" был первым одесским отелем, где останавливались такие знаменитости, как:
- Марчелло Мастроянни;
- Луи Арагон;
- Майя Плисецкая.
Отель из-за этого даже разработал переодевание актеров в звезд. Посетителей на лестнице может встретить Вера Холодная или Айседора Дункан.
"Это для того, чтобы рассказать историю отеля, что эти люди жили здесь и даже в наши времена можно вернуться в прошлое", – рассказала администратор гостиницы Валерия Выскребец.
В первом отеле Одессы останавливались многие звезды / Фото Дениса Полищука
В Николаеве – ночные экскурсии
В Николаевской обсерватории устраивают экскурсии ночью, ведь там расположен самый большой телескоп. Ему более 100 лет, а вес не менее тонны.
К слову Старейшая астрономическая обсерватория Украины, где можно посмотреть на звезды
Николаевский телескоп / Фото Ukraїner
Диджитализация по-николаевски
В Николаеве разработали проект виртуального города с использованием VR-очков. Посетители могут прогуляться по онлайн-улицам города.
Виртуальная реальность по улицам Николаева / Фото 24 канала
Кулинарный Херсон – третья точка маршрута
В херсонских заведениях предлагают немало крафтовых продуктов, в частности жареные арбузы.
Мы это блюдо придумали 2 года назад, во время карантина. Я делал мастер-классы по арбузам и на них презентовал жареный арбуз,
– поделился шеф-повар Алексей Шостак.
Жареные арбузы в Херсоне для туристов / Фото 24 канала
Древние блюда из Херсона снова на тарелке
Алексей Шостак как шеф-повар задействован также и в местном проекте "Винтажная кухня". В нем воссоздали блюда, которыми кормили в местных ресторанах 100 лет назад. Проект уже вошел в Книгу рекордов Украины.
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Мы взяли за основу то, что 100 лет назад у нас забрал большевистский террор. Гастрономия – это искусство, которое они уничтожили. Нам давали есть макароны с котлетами,
– отметила актриса проекта Марина Тарасова.
Маршрут по Югу Украины рассчитан на 5 дней. Идея принадлежит одесским чиновникам, в частности департаменту культуры и туризма Одесского горсовета.
По словам представительницы департамента, туристический маршрут является спецпроектом. "Мы привлекали визитеров из Китая, Кореи, Канады и США. Когда они приезжают в Украину, то они хотят увидеть единовременно несколько городов", – подчеркнула Татьяна Маркова.