Один из таких туристических маршрутов по Югу Украины стартует из Одессы, продолжается в Николаеве, а заканчивается Херсоном. Во всех городах организаторы предлагают немало экскурсий.

К теме Где отдохнуть в августе в Украине: 5 непопсовых локаций, которые подарят незабываемые эмоции

Открывает тур Одесса со своим театром

Самое большое театральное сооружение в Украине и один из 5 самых красивых театров в мире находится именно в Одессе. Рядом с Ла Скала и Венской оперой – Одесский национальный театр оперы и балета, которому 134 года.



Одесскому театру 134 года / Фото Finestre sull'Arte

Работники рассказали, что самое ценное в театре – это акустика. "Разбитое стекло от элитных алкогольных напитков XIX века, рваные газеты и царский кирпич. Это все добавляет естественным способом звучности оркестру", – пояснила работница Лилия Нейчева.

Интересно От Буковеля до Аскании-Новой: самые популярные современные места для отдыха в Украине

Первый отель Одессы славится звездами

Отель "Лондонская" был первым одесским отелем, где останавливались такие знаменитости, как:

Марчелло Мастроянни;

Луи Арагон;

Майя Плисецкая.

Отель из-за этого даже разработал переодевание актеров в звезд. Посетителей на лестнице может встретить Вера Холодная или Айседора Дункан.

"Это для того, чтобы рассказать историю отеля, что эти люди жили здесь и даже в наши времена можно вернуться в прошлое", – рассказала администратор гостиницы Валерия Выскребец.



В первом отеле Одессы останавливались многие звезды / Фото Дениса Полищука

В Николаеве – ночные экскурсии

В Николаевской обсерватории устраивают экскурсии ночью, ведь там расположен самый большой телескоп. Ему более 100 лет, а вес не менее тонны.

К слову Старейшая астрономическая обсерватория Украины, где можно посмотреть на звезды



Николаевский телескоп / Фото Ukraїner

Диджитализация по-николаевски

В Николаеве разработали проект виртуального города с использованием VR-очков. Посетители могут прогуляться по онлайн-улицам города.



Виртуальная реальность по улицам Николаева / Фото 24 канала

Кулинарный Херсон – третья точка маршрута

В херсонских заведениях предлагают немало крафтовых продуктов, в частности жареные арбузы.

Мы это блюдо придумали 2 года назад, во время карантина. Я делал мастер-классы по арбузам и на них презентовал жареный арбуз,

– поделился шеф-повар Алексей Шостак.



Жареные арбузы в Херсоне для туристов / Фото 24 канала

Древние блюда из Херсона снова на тарелке

Алексей Шостак как шеф-повар задействован также и в местном проекте "Винтажная кухня". В нем воссоздали блюда, которыми кормили в местных ресторанах 100 лет назад. Проект уже вошел в Книгу рекордов Украины.

Актуально Живописные водоемы Украины, о которых мало кто знает, а зря: летняя подборка

Мы взяли за основу то, что 100 лет назад у нас забрал большевистский террор. Гастрономия – это искусство, которое они уничтожили. Нам давали есть макароны с котлетами,

– отметила актриса проекта Марина Тарасова.

Маршрут по Югу Украины рассчитан на 5 дней. Идея принадлежит одесским чиновникам, в частности департаменту культуры и туризма Одесского горсовета.

По словам представительницы департамента, туристический маршрут является спецпроектом. "Мы привлекали визитеров из Китая, Кореи, Канады и США. Когда они приезжают в Украину, то они хотят увидеть единовременно несколько городов", – подчеркнула Татьяна Маркова.