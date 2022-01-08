Трогательные рождественские видео от авиакомпаний со всего мира

К Новому году и Рождеству многие мировые авиакомпании подготовили праздничные рекламные видео. Делимся самыми трогательными из них.

Семейные истории, приятные сюрпризы и подарки клиентам – это все в нашей подборке. Приятного просмотра!

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WestJet

WestJet ежегодно дарит приятные подарки путешественникам со всего мира. И это Рождество – не исключение. В рамках праздников авиакомпания объединила родных, которые давно не виделись.

Рождественское чудо от WestJet – Видео из канала WestJet

Air New Zealand

Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии сумел помочь Санте с доставкой подарков.

Магическая доставка – Видео с канала Air New Zealand

SWISS

Праздничная атмосфера в каждой детали. Именно эту идею передает видеоролик авиакомпании SWISS. Борт самолета украсили декором, испекли домашнюю выпечку и… вместо елки украсили гирляндами самолет. Так что яркий сезон перелетов официально начат!

Вместе мы можем сиять – Видео по каналу Swiss International Air Lines

Air Canada

Air Canada рассказала историю о межконтинентальном соединении, которое стало возможным благодаря их авиакомпании.

Время верить – видео с канала Air Canada

Aer Lingus

Мотив объединения людей на рождественские праздники использовали многие компании, однако ирландская авиакомпания сделала это максимально технически и смогла рассказать обо всех нюансах, связанных с ежедневной работой.

Объединяет людей на Рождество – Видео с канала Aer Lingus

British Airways

British Airways – еще одна авиакомпания, подарившая путешественникам рождественское чудо.

Этого Рождества British Airways удивит клиентов – Видео с канала British Airways

Finnair

Finnair помогает Санта Клаусу исполнять мечты тех, кто уже определился с подарком на Рождество.

Пусть ваши желания летают – Видео с канала Finnair

Qatar Airways

Праздничный сервис, вкусные блюда и ароматные ароматы домашней традиционной еды. Всё это показала в своем ролике Qatar Airways.

Праздничная атмосфера из Qatar Airways – видео с канала Qatar Airways