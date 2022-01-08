Трогательные рождественские видео от авиакомпаний со всего мира
Источник:lowcostavia
К Новому году и Рождеству многие мировые авиакомпании подготовили праздничные рекламные видео. Делимся самыми трогательными из них.
Семейные истории, приятные сюрпризы и подарки клиентам – это все в нашей подборке. Приятного просмотра!
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WestJet
WestJet ежегодно дарит приятные подарки путешественникам со всего мира. И это Рождество – не исключение. В рамках праздников авиакомпания объединила родных, которые давно не виделись.
Рождественское чудо от WestJet – Видео из канала WestJet
Air New Zealand
Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии сумел помочь Санте с доставкой подарков.
Магическая доставка – Видео с канала Air New Zealand
SWISS
Праздничная атмосфера в каждой детали. Именно эту идею передает видеоролик авиакомпании SWISS. Борт самолета украсили декором, испекли домашнюю выпечку и… вместо елки украсили гирляндами самолет. Так что яркий сезон перелетов официально начат!
Вместе мы можем сиять – Видео по каналу Swiss International Air Lines
Air Canada
Air Canada рассказала историю о межконтинентальном соединении, которое стало возможным благодаря их авиакомпании.
Время верить – видео с канала Air Canada
Aer Lingus
Мотив объединения людей на рождественские праздники использовали многие компании, однако ирландская авиакомпания сделала это максимально технически и смогла рассказать обо всех нюансах, связанных с ежедневной работой.
Объединяет людей на Рождество – Видео с канала Aer Lingus
British Airways
British Airways – еще одна авиакомпания, подарившая путешественникам рождественское чудо.
Этого Рождества British Airways удивит клиентов – Видео с канала British Airways
Finnair
Finnair помогает Санта Клаусу исполнять мечты тех, кто уже определился с подарком на Рождество.
Пусть ваши желания летают – Видео с канала Finnair
Qatar Airways
Праздничный сервис, вкусные блюда и ароматные ароматы домашней традиционной еды. Всё это показала в своем ролике Qatar Airways.
Праздничная атмосфера из Qatar Airways – видео с канала Qatar AirwaysСайт 24 канала поздравляет всех с Рождеством. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.