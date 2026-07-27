Эти три вещи только занимают место в чемодане: не берите их больше в путешествие

Перед тем, как отправиться в путешествие, большинство людей сталкиваются с одинаковой проблемой – упаковкой чемодана. Из-за страха что-то забыть, туристы берут слишком много вещей и начинают стрессировать, когда чемодан сложно закрыть.

Эксперт по минимализму Кортни Карвер рассказала в блоге Be more with less, что когда-то постоянно переупаковывала чемодан, пытаясь подготовиться к любым возможным сценариям.

Впоследствии она пересмотрела свой подход и определила три вещи, которые никогда больше не возьмет с собой. Именно это помогло сделать путешествия более простыми и спокойными.

Какие вещи занимают много места в чемодане?

Запасная обувь

Чрезмерное количество обуви – главная ошибка при упаковке чемодана. Мы думаем, что будем каждый день носить разную обувь, но на практике можем проходить весь отпуск в обычных шлепанцах.

На отдых лучше брать только ту обувь, в которой можно будет без дискомфорта проходить много километров. Кроме того, на отдых не стоит паковать новую пару обуви, поскольку разнашивать их – не самая лучшая идея. Часто новая обувь приводит к мозолям.

Вещи, не соответствующие стилю

Некоторые в отпуск складывают такую одежду и аксессуары, которые почти никогда не носят, надеясь, что в отпуске они понадобятся.

Специалист отметила, что не стоит брать модную одежду "на всякий случай". Вечерние платья лучше брать тогда, если какое-то событие запланировано заранее. Во всех остальных случаях следует упаковывать только те вещи, которые мы регулярно носим в повседневной жизни.

Благодаря такому подходу удастся не перегружать чемодан вещи, которые в нем так и останутся на протяжении всего отдыха. Лучше выбирать любимую одежду, которая будет соответствовать погоде и местам, куда вы едете.



Не стоит брать в отпуск лишнюю одежду / Фото Pexels

Лишняя одежда

Кортни Карвер также советует отказаться от привычки брать с собой много разных вещей ради образов. На самом деле, люди в отпуске часто носят одинаковые вещи, и в этом нет ничего плохого.

Стоит только соблюдать принцип минималистического гардероба и брать вещи, которые хорошо сочетаются между собой.

Если поездка продлится неделю, рекомендуется взять вещи на 3-4 дня. В будущем после каждой поездки можно проанализировать, что осталось нетронутым в чемодане.

К примеру, если какую пару обуви, рубашку или другую вещь вы не использовали, вероятнее всего, она не понадобится и в следующий раз.

Чтобы не повторять ошибки, можно в заметках вести собственный список необходимых вещей и убирать оттуда постепенно все лишнее. Такой подход поможет упаковать чемодан быстрее и не переживать перед выездом о том, что вы что-то забыли.