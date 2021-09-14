Только на 2 дня: SkyUp снизил стоимость авиабилетов на один из курортов Черногории

Черногорский город Тиват известный отличными пляжами, современной набережной и роскошной пристанью для яхт. В общем туристический потенциал этого небольшого приморского городка очень высок.

В частности, Тиват популярный и среди украинцев. Поэтому лоукостер SkyUp Airlines устроил для своих клиентов распродажу авиабилетов из 5 городов Украины.

Читайте также SkyUp Airlines запускает полеты из Киева в Мадрид

Улететь по акционным билетами на черногорский курорт Тиват, на берегу Адриатического моря, можно из следующих украинских городов:

Киев;

Львов;

Одесса;

Харьков;

Запорожье.

В 2021 году SkyUp планирует осуществлять полеты из Киева в Тиват до 17 октября, из Львова и Одессы – до 2 октября, а из Харькова и Запорожья – до 3 октября.

Стоимость авиабилетов

Авиаперевозчик установил минимальную цену 199 долларов в обе стороны. Такая стоимость действует, если забронировать билеты 14 – 15 сентября.

Самые дешевые билеты включают перевозки только ручной клади – 9 килограммов и 55х40х20 сантиметров.

Условия въезда в Черногорию

По данным консульской службы МИД Украины, с 14 сентября въезд в Черногорию будет разрешен только при наличии одного из документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или быстрый тест на антиген, сделанный за 48 часов;

справка о переносе болезни, например старый положительный ПЦР-тест;

сертификат о полной вакцинации.

В МИД напомнили, что Черногорией принимается любая вакцина, а сам документ вакцинации может быть в электронном или бумажном виде, на украинском или английском языках.

В случае отсутствия этих документов, и туристы, и граждане Черногории должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно прекратить на 6 день, если результат ПЦР-теста будет отрицательным.

Без ограничений могут въезжать лица до 18 лет.

По данным Worldometer , по состоянию на 14 сентября 2021 года в Черногории выявлено 122 364 случая заражения коронавирусом, из них 1806 летальных.

Отметим, ранее SkyUp заявил, что начнет выполнять рейсы в польский город Лодзь, а также в столицу Чехии – Прагу.

Кроме того, лоукостер изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета.