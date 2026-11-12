Кипр или Мальта: где теплее отдыхать в ноябре

В ноябре на Кипре и Мальте еще сохраняется мягкое средиземноморское тепло, но каждый из этих островов открывается путешественникам по-своему. Один привлекает морем и античными достопримечательностями, другой – спокойными прогулками по старым городам и короткими поездками на соседние острова.

Ноябрь в Европе уже давно не ассоциируется с жарой, но для двух островов Средиземноморья сезон еще не заканчивается, пишет 24 Канал. Кипр и Мальта остаются самыми заметными вариантами для тех, кто ищет последние лучи мягкого тепла, прогулки без летней суеты и море, которое еще не успело окончательно остыть.

Кипр в ноябре

На Кипре ноябрь обычно представляет собой мягкий переход от лета к зиме, но без резких перепадов. В восточной части Средиземного моря днем здесь часто бывает тепло, а вечерами уже требуется легкая куртка.

Для купания это одно из лучших осенних направлений в Европе: море остывает медленно, поэтому вода еще комфортна для тех, кто не боится немного более свежего бриза.

В ноябре на Кипре средняя температура воздуха держится примерно на уровне 20–24 °C днем, а моря – около 22–24 °C в начале месяца с постепенным снижением к концу. Дожди идут чаще, чем в октябре, но это еще не сезон затяжных холодов, скорее короткие осенние перерывы между солнечными периодами.

Именно поэтому Кипр в ноябре хорошо подходит тем, кто хочет совместить пляж и активный отдых. В районе Айя-Напы и Протараса еще можно найти дни для купания на Нисси-Бич и Коннос-Бэй, а в Лимасоле и Пафосе пляж легко совместить с городскими прогулками.

Для экскурсий особенно удобны Пафос с его археологическим парком, мозаиками и гаванью, Лимасол с набережной и старым городом, а также Ларнака, где есть как городские пляжи, так и места для спокойных прогулок. В горах Троодос в это время уже заметно прохладнее, поэтому там погода может резко отличаться от побережья.

Мальта в ноябре

Мальта в ноябре обычно прохладнее Кипра, но для осеннего путешествия у нее есть своя сильная сторона: здесь гораздо комфортнее гулять по историческим улицам. Средняя дневная температура воздуха в этот период обычно держится на уровне 18–22 °C, а море остается относительно теплым – примерно 20–22 °C. К концу месяца купание уже в большей степени зависит от погоды.

Дожди на Мальте в ноябре случаются чаще, чем на Кипре, а ветер может усиливать ощущение прохлады, чем показывает термометр. Это означает, что пляжный отдых здесь более нестабилен, зато для экскурсий и прогулок сезон очень удачный.

Для путешественников Мальта в ноябре – это прежде всего Валлетта, Мдина, Слима, Сен-Джулианс и три городка на другой стороне Большой гавани. В Валлетте можно провести целый день, между узкими улочками, бастионам и любуясь видами на гавань, а Мдина с ее тихими каменными переулками в это время особенно приятна без большого скопления туристов.

Где теплее и где реальнее купаться?

Если говорить именно о пляжном отдыхе, то в ноябре преимущество за Кипром. Здесь теплее воздух, обычно теплее море и выше шансы на солнечные дни. Мальта, напротив, больше подходит тем, кто не гонится за максимально теплой водой, а хочет мягкую осеннюю погоду, меньше жары и удобные условия для городских прогулок и экскурсий. Кипр подойдет тем, кто еще хочет купаться, а Мальта – тем, кто хочет больше гулять и знакомиться с историческими маршрутами.

Есть еще один важный нюанс: на обоих островах ноябрь уже может приносить переменчивую погоду, поэтому для путешествия стоит предусмотреть запасной план. На Кипре это могут быть музеи, археологические зоны и винные маршруты, на Мальте – музеи, крепости, прогулки на лодке в защищенных бухтах и компактные маршруты между городами. Если главная цель – последний шанс побывать на море в Европе, то логичнее обратить внимание на Кипр. Если же нужна более сбалансированная поездка с акцентом на историю, прогулки и умеренный климат, Мальта подойдет лучше.

Во сколько обойдется поездка?

Цены на поездку в ноябре обычно ниже, чем в высокий сезон, но сильно зависят от города вылета, даты покупки и продолжительности пребывания.

Путешественники выбирают варианты с пересадками через ближайшие доступные аэропорты в Польше, Румынии или Молдове. В ноябре билеты на Кипр или Мальту из регионов Центральной и Восточной Европы часто стоят в среднем около 100–300 долларов в одну сторону или 180–450 долларов туда и обратно, если искать более дешевые варианты и не привязываться к пиковым датам.

С жильем ситуация тоже меняется в зависимости от местоположения. На Кипре в ноябре бюджетные апартаменты или простые отели часто могут стоить примерно от 50–90 долларов за ночь, средний сегмент – ориентировочно 90–180 долларов, а отели высшего класса легко превышают 180–250 долларов и более, особенно в популярных курортных зонах.

На Мальте бюджетные варианты часто начинаются примерно от 60–100 долларов за ночь, средний сегмент – от 100–180 долларов, а более дорогие отели в районах Валлетты, Слимы или Сен-Джулианса могут стоить значительно дороже в зависимости от сезона и вида из окна.

Аренда жилья в обоих случаях в ноябре обычно дешевле, чем летом: студии и апартаменты могут быть относительно доступными, но на Мальте предложение часто дороже из-за плотной застройки и меньшего рынка, тогда как на Кипре выбор шире, особенно в курортных городах и окрестностях.