Горы, покой и красота: малоизвестная локация среди Карпат, которая подарит идеальный отдых

Об этой локации знает немного туристов, но она бесконечно красива и идеальна для эстетического отдыха среди гор. Речь идет о Татранской Ломнице в Словакии и его малоизвестных, но волшебных уголках.

Если вас заинтересовала локация, то оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на страницу Bomba_tour.

Смотрите также 6 лучших курортов Италии, чтобы покататься на лыжах

Чем особенна Татранская Ломница в Словакии и почему ее стоит посетить?

Начнем с Татр – это горный массив Западных Карпат на границе Словакии и Польши, около 200 километров от Украины. Самая высокая точка – гора Герлаховский Штит (2655 метров), и она является самой высокой в Словакии и Карпатах.

Чем именно особенная Татранская Ломница: смотреть видео

Как пишет Gorgany.pro, Высокие Татры – это самый высокий и ближайший массив к Украине. Простирается на 27 километров между долинами рек Ваг и Раба. Альпийский рельеф сформирован ледниками плейстоцена, которые оставили более 20 долин и многочисленные озера, большинство из которых ледникового происхождения.

Несмотря на свою красоту, есть одна малоизвестная локация Татранская Ломница, которая остается недооцененной среди многих туристов. Украинцы редко обращают внимание на эту природную локацию, хотя местные ею искренне гордятся. Это горнолыжный курорт с невероятными видами, а рядом возвышается вторая по высоте вершина Высоких Татр – Ломницкий Штит, имеющая форму острой трехгранной пирамиды и поднимается на 2634 метра над уровнем моря.

В Татранской Ломнице также расположено ледниковое озеро Скалистое плесо, которое питается талыми водами из снега, что не тает на вершине даже летом. Здесь можно подняться по канатной дороге, насладиться панорамой гор и сделать множество эффектных фото.

Смотрите также Любимый курорт королевской семьи: где покататься на лыжах, чтобы встретить принца Уильяма

Чем можно заняться в Татрах?

1. Треккинг

Как пишет Alp.com.ua, в Высоких Татрах более 800 километров маркированных маршрутов различной сложности: от семейных прогулок до профессиональных восхождений. Туристов привлекают живописные озера (например, Морское Око), водопады и стремительные вершины. Тропы хорошо оборудованы: обрывы ограждены, над ручьями есть мостики. Есть также научно-познавательные маршруты, знакомящие с местной природой.

2. Виа-ферата

Специально оборудованные маршруты позволяют преодолевать сложные скалы даже без опыта альпиниста. Основные элементы: стальные тросы, ступеньки, мосты и цепи. Популярные маршруты, которые пользуются популярностью: Orla Perć (Польша) и Ferrata HZS на Martinske Hole (Словакия).

3. Альпинизм и скалолазание

В польских Татрах: районы Рыбьего Потока, Пяти Ставов, Хала Гонсеникова. В Словакии: Кежмарский, Герлаховский, Ломницкий, Яворовый штиль. Доступны маршруты различной сложности: от коротких тренировочных до длинных мультипитчей.

4. Ледолазание

Более 50 маршрутов на замерзших водопадах, среди них легендарный Титановая ловушка. Для тренировки популярны водопады Виверков лед и Солнечная закрута.

Где еще отдохнуть в горах в Украине?