Где на самом деле родился Тарас Шевченко и что там стоит увидеть современному туристу
- Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы на Черкасщине, где сейчас есть музей, воспроизводящий интерьер тогдашней жизни.
- Моринцы является частью Национального историко-культурного заповедника "Родина Тараса Шевченко", который предлагает экскурсии, литературные праздники и тематические мероприятия.
Помните ли вы, где родился Тарас Шевченко? Нет, не в Каневе и не в селе Шевченково, а в Моринцах на Черкащине.
Сейчас это часть Национального историко-культурного заповедника "Родина Тараса Шевченко". Со ссылкой на IGoToWorld рассказываем об этом подробнее.
Что ждет туриста в Моринцах – родине Кобзаря?
Именно здесь, в Моринцах, 9 марта (или 25 февраля по старому стилю) 1814 года в семье крепостных Григория и Екатерины Шевченко появился на свет будущий Великий Кобзарь. Это село в Черкасской области, где сейчас есть музей Тараса Шевченко.
Моринцы расположены примерно в 60 километров от Черкасс. Как отмечает museum-portal.com, создать здесь хату-музей, которая бы воспроизводила интерьер времен Шевченко, предложил в 1964 году знаменитый украинский мастер искусств Иван Гончар. Но воплотили эту мысль только в 1989.
Итак, в селе с конца 1980-х действует этот музей Тараса Шевченко. В комплексе есть несколько интересностей:
Это реконструированный двор его деда по матери, казака Якима Бойко, где и жила семья на момент рождения Тараса. В доме воссозданы интерьеры начала XIX века – печь, деревянные скамьи, сундуки, ткацкий станок, домашняя посуда. Все максимально приближено к быту крестьянской семьи Шевченко.
А рядом – дом деда Якима и дом дьяка, где Тарас учился грамоте. Во дворе стоит памятник юному Шевченко, а также монумент его матери Екатерине с младенцем на руках – напоминание о ранней сиротской судьбе поэта.
Как выглядит село Моринцы, где родился Шевченко: смотрите видео anov_vlog
В 1992 году на базе музеев в Моринцах, соседних Шевченково (бывшая Кирилловка) и Будищах создан государственный историко-культурный заповедник "Родина Тараса Шевченко". Впоследствии ему дали статус национального.
Современному туристу Моринцы предлагают не только экскурсию домом-музеем, но и тематические мероприятия. К Шевченковым дням и Дню Независимости здесь проходят литературные праздники, концерты, квесты для школьников.
Туроператоры формируют однодневные шевченковские туры с заездом в Моринцы, Шевченково и Канев. Так можно пройти путь поэта от рождения и детства до места последнего упокоения.
Какие еще литературные туристические магниты Украины стоит посетить?
Большие Сорочинцы на Полтавщине. Здесь работает литературно-мемориальный музей Николая Гоголя – восстановлена усадьба Гоголей-Яновских с домом, флигелем, парком и экспозицией о детстве и творчестве писателя.
Нагуевичи на Львовщине. А здесь расположен историко-культурный заповедник с домом родителей Ивана Франко, колодцем, кузницей и лесными тропами, связанными с детством Каменяра. Эта локация всегда в топе самых посещаемых литературных музеев страны.
