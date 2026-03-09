Где на самом деле родился Тарас Шевченко и что там стоит увидеть современному туристу

Помните ли вы, где родился Тарас Шевченко? Нет, не в Каневе и не в селе Шевченково, а в Моринцах на Черкащине.

Сейчас это часть Национального историко-культурного заповедника "Родина Тараса Шевченко". Со ссылкой на IGoToWorld рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также От Вены до Египта: куда путешествовала Леся Украинка и что ее поразило в путешествиях

Что ждет туриста в Моринцах – родине Кобзаря?

Именно здесь, в Моринцах, 9 марта (или 25 февраля по старому стилю) 1814 года в семье крепостных Григория и Екатерины Шевченко появился на свет будущий Великий Кобзарь. Это село в Черкасской области, где сейчас есть музей Тараса Шевченко.

Моринцы расположены примерно в 60 километров от Черкасс. Как отмечает museum-portal.com, создать здесь хату-музей, которая бы воспроизводила интерьер времен Шевченко, предложил в 1964 году знаменитый украинский мастер искусств Иван Гончар. Но воплотили эту мысль только в 1989.

Итак, в селе с конца 1980-х действует этот музей Тараса Шевченко. В комплексе есть несколько интересностей:

Это реконструированный двор его деда по матери, казака Якима Бойко, где и жила семья на момент рождения Тараса. В доме воссозданы интерьеры начала XIX века – печь, деревянные скамьи, сундуки, ткацкий станок, домашняя посуда. Все максимально приближено к быту крестьянской семьи Шевченко.

А рядом – дом деда Якима и дом дьяка, где Тарас учился грамоте. Во дворе стоит памятник юному Шевченко, а также монумент его матери Екатерине с младенцем на руках – напоминание о ранней сиротской судьбе поэта.

Как выглядит село Моринцы, где родился Шевченко: смотрите видео anov_vlog

В 1992 году на базе музеев в Моринцах, соседних Шевченково (бывшая Кирилловка) и Будищах создан государственный историко-культурный заповедник "Родина Тараса Шевченко". Впоследствии ему дали статус национального.

Современному туристу Моринцы предлагают не только экскурсию домом-музеем, но и тематические мероприятия. К Шевченковым дням и Дню Независимости здесь проходят литературные праздники, концерты, квесты для школьников.

Туроператоры формируют однодневные шевченковские туры с заездом в Моринцы, Шевченково и Канев. Так можно пройти путь поэта от рождения и детства до места последнего упокоения.

Какие еще литературные туристические магниты Украины стоит посетить?