Полностью спрятало бы под водой гору Магура: где расположено самое глубокое озеро Африки

Это озеро в сердце Восточной Африки – настоящий рай для любителей приключений и экзотических путешествий. А еще это самое глубокое озеро африканского континента.

Речь идет об озере Танганьика. И благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем о нем подробнее.

Это озеро в Африке содержит 18% пресной воды мира: почему еще Танганьика уникальна?

Глубина озера Танганьика – более 1470 метров. Для сравнения, украинская гора Магура в Карпатах имеет высоту 1362 метра, поэтому воды Танганьики хватило бы, чтобы полностью накрыть эту вершину. Средняя глубина озера, к слову, тоже впечатляет – 570 метров.

Танганьика образовалось в результате тектонических процессов и является одним из древнейших озер на Земле, его возраст оценивают от 9 до 12 миллионов лет. Благодаря почти закрытой экосистеме здесь живут несколько сотен видов уникальных организмов. А еще Танганьика удерживает 18% всей незамерзшей поверхностной пресной воды нашей планеты.

Озеро простирается на сотни километров вдоль границ Танзании, Конго, Бурунди и Замбии, это в сердце Восточноафриканского рифта. Оно предлагает туристам незабываемые впечатления, а белоснежные песчаные пляжи здесь – просто тропический рай. Средняя температура поверхности воды озера – 25 градусов.

В столице Бурунди Бужумбуре расположены популярные пляжи Saga Beach и Karera Beach с прозрачной водой, белым песком и теплым бризом. Это идеальные места для купания, загара и водных видов спорта. Пляж Muratani славится еще и романтическими пикниками на закате со свежей жареной прямо на берегу рыбой.

Снорклинг и дайвинг в Танганьике также, конечно, есть. Туристу предлагают погружение в подводный мир с красочными цихлидами, которые живут только в этом озере. Прозрачные воды позволяют увидеть уникальные подводные скальные образования и сотни видов тропических рыб. А каякинг вдоль драматических скал и скрытых бухт дарит спокойствие и особую красоту природы.

Самое глубокое озеро Африки Танганьика действительно впечатляет: смотрите видео seekingwonder_za

Рыбалка на озере привлекает спортсменов со всего мира – здесь можно поймать нильского окуня и тигровую рыбу весом до 50 килограммов. А национальные парки Махале-Маунтинс и Гомбе-Стрим на берегу Танганьики, как отмечает easytravel.co.tz, – это дом для шимпанзе, трекинг к которым среди тропических лесов также является незабываемым приключением.

Там не только можно увидеть приматов в естественной среде на расстоянии нескольких метров. В парках живут еще и слоны, леопарды, бабуины и более 350 видов птиц, в частности африканские орланы-крикуны.

Пешие маршруты вокруг озера ведут к скрытым водопадам, где можно освежиться под струями чистой воды. А горы вокруг Танганьики предлагают панорамные виды на бескрайнюю голубизну озера до горизонта. Так что это место именно для тех, кто ищет настоящую Африку – дикую и поразительно красивую.

