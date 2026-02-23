Полностью спрятало бы под водой гору Магура: где расположено самое глубокое озеро Африки
- Озеро Танганьика в Африке – самое глубокое на континенте, более 1470 метров, и содержит 18% всей незамерзшей пресной воды мира.
- Озеро предлагает туристам разнообразные виды отдыха, в частности снорклинг, дайвинг, рыбалку, а также трекинг в национальных парках.
Это озеро в сердце Восточной Африки – настоящий рай для любителей приключений и экзотических путешествий. А еще это самое глубокое озеро африканского континента.
Речь идет об озере Танганьика. И благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем о нем подробнее.
Это озеро в Африке содержит 18% пресной воды мира: почему еще Танганьика уникальна?
Глубина озера Танганьика – более 1470 метров. Для сравнения, украинская гора Магура в Карпатах имеет высоту 1362 метра, поэтому воды Танганьики хватило бы, чтобы полностью накрыть эту вершину. Средняя глубина озера, к слову, тоже впечатляет – 570 метров.
Танганьика образовалось в результате тектонических процессов и является одним из древнейших озер на Земле, его возраст оценивают от 9 до 12 миллионов лет. Благодаря почти закрытой экосистеме здесь живут несколько сотен видов уникальных организмов. А еще Танганьика удерживает 18% всей незамерзшей поверхностной пресной воды нашей планеты.
Озеро простирается на сотни километров вдоль границ Танзании, Конго, Бурунди и Замбии, это в сердце Восточноафриканского рифта. Оно предлагает туристам незабываемые впечатления, а белоснежные песчаные пляжи здесь – просто тропический рай. Средняя температура поверхности воды озера – 25 градусов.
В столице Бурунди Бужумбуре расположены популярные пляжи Saga Beach и Karera Beach с прозрачной водой, белым песком и теплым бризом. Это идеальные места для купания, загара и водных видов спорта. Пляж Muratani славится еще и романтическими пикниками на закате со свежей жареной прямо на берегу рыбой.
Снорклинг и дайвинг в Танганьике также, конечно, есть. Туристу предлагают погружение в подводный мир с красочными цихлидами, которые живут только в этом озере. Прозрачные воды позволяют увидеть уникальные подводные скальные образования и сотни видов тропических рыб. А каякинг вдоль драматических скал и скрытых бухт дарит спокойствие и особую красоту природы.
Самое глубокое озеро Африки Танганьика действительно впечатляет: смотрите видео seekingwonder_za
Рыбалка на озере привлекает спортсменов со всего мира – здесь можно поймать нильского окуня и тигровую рыбу весом до 50 килограммов. А национальные парки Махале-Маунтинс и Гомбе-Стрим на берегу Танганьики, как отмечает easytravel.co.tz, – это дом для шимпанзе, трекинг к которым среди тропических лесов также является незабываемым приключением.
Там не только можно увидеть приматов в естественной среде на расстоянии нескольких метров. В парках живут еще и слоны, леопарды, бабуины и более 350 видов птиц, в частности африканские орланы-крикуны.
Пешие маршруты вокруг озера ведут к скрытым водопадам, где можно освежиться под струями чистой воды. А горы вокруг Танганьики предлагают панорамные виды на бескрайнюю голубизну озера до горизонта. Так что это место именно для тех, кто ищет настоящую Африку – дикую и поразительно красивую.
Какие еще водные туристические магниты мира точно стоит посетить?
Река Парана и водопады Игуасу. Парана простирается на почти 4880 километров через сердце Южной Америки от тропических лесов Бразилии через субтропики Парагвая до умеренного климата Аргентины, преодолевая три климатических пояса. В бассейне Параны расположены и легендарные водопады Игуасу – одно из новых чудес света с водным занавесом шириной в 1500 метров.
Мраморное море в Турции. Оно является самым маленьким морем мира с площадью всего 11 350 квадратных километров и максимальной глубиной в 1370 метров. При этом море играет ключевую роль в международном судоходстве как транспортная артерия между Черным и Эгейским морями через проливы Босфор и Дарданеллы, а Босфор делит Стамбул на азиатскую и европейскую стороны.
Частые вопросы
Почему озеро Танганьика является уникальным?
Озеро Танганьика является уникальным из-за большой глубины в более 1470 метров и возраста от 9 до 12 миллионов лет. Оно содержит 18% всей незамерзшей поверхностной пресной воды на планете и является домом для нескольких сотен видов уникальных организмов благодаря почти закрытой экосистеме.
Какие туристические возможности предлагает озеро Танганьика?
Озеро Танганьика предлагает разнообразные туристические возможности, такие как снорклинг и дайвинг с красочными цихлидами, каякинг вдоль скал и скрытых бухт, а также посещение популярных пляжей с белым песком. Еще и национальные парки Махале-Маунтинс и Гомбе-Стрим предлагают трекинг к шимпанзе и другим животным.
Какие природные и культурные особенности можно найти вокруг озера Танганьика?
Вокруг озера Танганьика можно найти скрытые водопады для отдыха, горы с панорамными видами на озеро, а также национальные парки, где обитают шимпанзе, слоны, леопарды и более 350 видов птиц. Это место предлагает уникальную возможность почувствовать дикую и красивую природу Африки.