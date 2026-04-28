Туристы фотографируют Карлов мост – и не догадываются, что под ним
Ежедневно тысячи туристов гуляют по этому городу, фотографируют 30 барочных статуй, смотрят на Пражский Град и двигаются дальше. Но Карлов мост – и Прага в целом – предлагают не меньше интересностей в глубине, чем на поверхности.
И речь идет не только о реке Влтава и инженерных чудесах средневековья. По материалам энциклопедии Britannica рассказываем обо всем этом подробнее.
Влтава, подземелья и тайны: что скрывает Прага под ногами туристов?
Карлов мост – самый старый каменный мост Праги. Он возведен между 1357 годом и началом XV века по инициативе короля Карла IV на месте более древнего разрушенного наводнением. Архитектором стал Петр Парлер – тот самый мастер, который проектировал собор Святого Вита.
Строительство этого моста не было простой задачей, даже требовало пионерской подводной инженерии. Рабочие возводили деревянные кессоны прямо в реке Влтаве, чтобы создать сухие участки для работы, а затем погружались к скальному дну и клали массивные каменные фундаменты на несколько метров ниже уровня реки. А Влтава в этом месте достигает 3 – 8 метров глубины, не говоря уже о постоянной угрозе весенних наводнений.
Интересно, что Карл IV заложил первый камень лично, поэтому мы даже знаем точное время начала строительства – в 05:31 утра 9 июля 1357 года. И это не случайные цифры, а выбранные астрологами – они образуют палиндром 1-3-5-7-9-9-7-7-5-3-1 (год-день-месяц-час), что по средневековым представлениям гарантировало мосту вечность.
Заметим, до 1841 года мост оставался единственной переправой через Влтаву в Праге. Но официальное название Карлов мост получил только в 1870 году, как указано на prague.eu – до того его просто называли Каменным или Пражским.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Тайны "дна" Праги, конечно, не ограничиваются мостом. Под Старым Городом скрывается целая подземная цивилизация – и причиной ее существования является как раз Влтава. После серьезных наводнений XII – XIII веков городские власти пошли на радикальный шаг – решили не восстанавливать затопленные здания, а просто подсыпать новый уровень грунта поверх них.
Итак, то, что когда-то было первым этажом, стало подвалом, а то, что было подвалом – ушло еще глубже. Вот таким образом под современными улицами Старой Праги оказались целые комнаты, арки, коридоры и дворы средневековых зданий.
Популярный местный миф рассказывает о разветвленной сети тайных тоннелей, но реальность немного скромнее. Большинство подземных пространств – это все же изолированные подвалы частных домов, а не соединенные коридоры. Но есть исключение – средневековое подземелье под Староместской ратушей. Здесь сохранились помещения XIII века, где проводили суды и держали заключенных, как пишет cnn.iprima.cz.
И еще один интересный факт: станция метро Náměstí Míru в Праге является самой глубокой во всем Евросоюзе – 53 метра под землей, с самыми длинными эскалаторами в ЕС до 87 метров.
Какие еще интересные туристические магниты Чехии стоит посетить каждому?
Посетите Чешский Крумлов – средневековый городок на юге Богемии, который украинцы сравнивают с Залещиками. Его полностью огибает петля Влтавы, в центре которой стоит замок XIV века с уникальным театром эпохи барокко с вращающейся сценой.
И при случае посмотрите на Седлецкую костницу в городе Кутна-Гора. Это церковь, украшена костями примерно 70 тысяч человек – из человеческих останков здесь изготовлены гигантская люстра, гербовый щит, колокола и декоративные гирлянды.
Частые вопросы
