Таиланд отменяет одно из COVID-ограничений для туристов: что изменится

Таиланд заявил о повторном запуске туристической программы "Test&Go", которая позволит смягчить правила въезда для вакцинированных. Нововведение вступит в силу с 1 февраля.

Власти страны освободили от карантина полностью привитых туристов.

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Таиланд отменил карантин для вакцинированных

Так, с 1 февраля 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса смогут попасть на территорию Таиланда почти без ограничений.

Регистрация в программе Test&Go возобновится 1 февраля 2022 года. Путешественники из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме,

– говорится в сообщении.

Согласно программе, въезжающие в страну и имеющие две дозы вакцинации не обязаны отправляться на самоизоляцию. При этом придется пройти два ПЦР-теста за свой счет – один по прибытии, а второй – через пять дней.

Отмечается, что путешественники должны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в стране (необязательно один и тот же), а также заранее заплатить за эти два теста.

Кроме того, им нужно будет предоставить информацию о запланированном местонахождении и загрузить специальное приложение для отслеживания.

Test&Go: что известно

Схема Test&Go была запущена в ноябре как альтернатива двухнедельному карантину в отеле, но программу пришлось приостановить в конце прошлого месяца из-за распространения нового штамма "Омикрон".

власти Таиланда запускают "Удивительную новую главу Таиланда", вводя туристические сборы . Входной вклад планируется ввести с апреля 2022 года.

Сейчас спикер CCSA Тависилп Висануйотин сказал, что схему можно восстановить. При этом власти будут держать ее под контролем.

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