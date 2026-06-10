Сказочная свадьба Дуа Липы: какой итальянский остров стал популярнее озера Комо

Трехдневная роскошная свадьба британской певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера в Палермо вызвала настоящий туристический бум. Интерес путешественников к итальянскому острову взлетел до небес, оставив позади даже многолетнего лидера - озеро Комо.

Невероятный ажиотаж вокруг Сицилии подтверждают последние статистические данные поисковых систем, пишет Euronews. Это событие мгновенно изменило туристическую карту Италии, ведь тёплый средиземноморский воздух, старинная архитектура и звёздный флер сделали своё дело.

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Почему Сицилия стала такой популярной?

По данным туристических экспертов, в 2026 году Сицилия официально превзошла по популярности озеро Комо. Цифры действительно впечатляют: за последний месяц количество поисковых запросов Google по озеру Комо достигла 225 тысяч, что на 7% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Сицилия за тот же период собрала невероятные 2,4 миллиона запросов.



Свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера повысила интерес к Сицилии / Фото Unsplash Sam Ferrara

Где именно останавливались звезды во время празднования?

Для своего отдыха на острове Дуа Липа выбрала роскошную виллу Иджеа в Палермо. Это пятизвездочный отель в стиле модерн с захватывающим видом на Средиземное море. Большое здание выглядит как настоящий средневековый дворец. После распространения слухов о месте проведения праздника поисковые запросы в Google по этому отелю выросли на 306% за последние 90 дней.

Villa Igiea's stately facade and detailed decorations combine to showcase the fullest expression of Palermo's distinctive Liberty style.#RoccoForteHotels #RoccoForte #Sicily #VillaIgiea pic.twitter.com/chtJZO1f4a — Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel (@RF_VillaIgiea) November 4, 2021

Чем поразила свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера?

Некоторые иностранные издания уже окрестили это действо свадьбой года. Трехдневное празднование началось в пятницу, 5 июня, в историческом центре Палермо с двух шумных вечеринок. Кульминация наступила в субботу, 6 июня в 17:00. В одной из самых престижных резиденций Сицилии – вилле Вальгуарнера – молодожены произнесли свои обеты в беседке.

Романтическую атмосферу дополнил сам Элтон Джон, который спел для влюбленных свой хит "Your Song". Гостей угощали изысканными блюдами, которые приготовил мишленовский шеф-повар Тони Ло Коко. Интерес к вилле Вальгуарнера мгновенно вырос: количество поисковых запросов по ней за последнюю неделю подскочило на 277%.

Празднование также включало мероприятия в Палаццо Ганджи. Поисковые запросы по этой локации выросли на 199% за последнюю неделю.

Чем обернулась звездная приватность для местных жителей?

Праздник проходил под усиленной охраной. Служба безопасности использовала системы РЭБ для борьбы с дронами, а все работники и поставщики были вынуждены подписать соглашения о конфиденциальности, которые предусматривают высокие штрафы. Любая фото- и видеосъемка на месте события была строго запрещена.

Ради безопасности улицы Палермо перекрыли для обычных людей с 6:00 утра по местному времени в четверг до полуночи субботы. Это вызвало нешуточные споры среди местных жителей. Вечером 5 июня возмущенные жители развесили возле места проведения плакаты с протестами "Город не сдается в аренду".

Что известно об исторических локациях свадьбы?

Вилла Иджеа имеет богатую и славную историю. В прошлом в этом роскошном дворце неоднократно останавливались члены королевских семей и мировые звезды Голливуда.

Другая важная локация праздника – Палаццо Ганджи – является частной резиденцией. Доступ к ней строго ограничен для посторонних лиц. Попасть внутрь можно только в рамках экскурсий с гидом, по предварительно забронированным встречам или во время специальных мероприятий.