Где в Румынии находится монастырь-крепость, в котором сохранилось неожиданное свидетельство об украинцах

Сучевитский монастырь в Румынии привлекает сотни тысяч туристов своими уникальными фресками и величественными стенами. Однако за его красотой скрывается малоизвестная страница истории, которая и сегодня вызывает большой интерес.

Сучевитский монастырь, расположенный в румынской Буковине, является одной из самых известных православных достопримечательностей региона и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен благодаря мощным оборонительным стенам, масштабным наружным фрескам и статусу одного из наиболее хорошо сохранившихся расписных монастырей. В то же время история святыни сохранила интересные свидетельства о языковом и культурном наследии Буковины, которые датируются концом XVIII века.

Почему Сучевитский монастырь называют настоящей крепостью?

Сучевитский монастырь был построен в конце XVI века представителями рода Могил – влиятельной православной династии, которая дала Европе митрополитов, правителей Молдовы и известного церковного деятеля Петра Могилу. Комплекс строили не только как духовный центр, но и как укрепленное сооружение.

Монастырь окружают мощные стены высотой около 10 метров с башнями по углам. Такие оборонительные укрепления были необходимы, ведь Буковина на протяжении веков страдала от нападений. Не меньшую славу святыне принесли ее фрески. Росписями покрыты не только внутренние помещения, но и наружные стены церкви.

Именно они стали одной из причин, почему Сучевитский монастырь вместе с другими расписными монастырями Буковины был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Romania Natural and Cultural.

Как выглядит крепость: смотреть видео

Какая фреска сделала монастырь известным на весь мир?

Самой известной композицией монастыря является "Лестница добродетелей" или "Лестница в рай". На ней изображены люди, поднимающиеся по лестнице к небесам, в то время как демоны пытаются сбросить их вниз. Эту роспись считают одним из самых выдающихся образцов средневековой монументальной живописи в Восточной Европе.

В целом Сучевитский монастырь является последним из больших росписных монастырей Буковины, а его наружные фрески относятся к числу самых масштабных в регионе.

Какой документ XVIII века удивил историков?

Помимо архитектуры и фресок, монастырь сохранил еще одну интересную страницу своей истории. В XVIII веке Сучевитский монастырь был передан под духовную опеку Манявского скита – одного из главных монастырей украинских Карпат. На протяжении многих десятилетий здесь служили преимущественно монахи, происходившие из Галичины.

В документах конца XVIII века отмечается, что братия следовала русской языковой традиции. В 1786 году австрийская администрация направила в монастырь документы на молдавском языке. Однако монахи вернули их с объяснением, что не могут прочитать эти документы, потому что не знают молдавского языка, и попросили присылать документы на русском.

Именно этот документ, сохранившийся до наших дней, считается одним из самых интересных свидетельств языковой истории Буковины. Он напоминает, что этот край на протяжении веков был местом, где переплетались истории украинцев, румын, молдаван и всего православного мира.