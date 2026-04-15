Не Париж и не Рим: 4 города Европы, которые бьют рекорды посещаемости

Опытные туристы в последнее время начали отказываться от популярных локаций, поэтому вместо Парижа или Рима выбирают другой формат путешествий. Путешественники едут в места, в которых нет толп туристов.

Издание Travel Off Path обратила внимание на несколько европейских городов, которые благодаря таким туристам начали переживать туристический подъем.

Но несмотря на то, что эти направления бьют рекорды по количеству посетителей, они до сих пор не стали "жертвами" соцсетей, поэтому в них можно охотно насладиться городом без очередей и толп.

Какие европейские города набирают популярность?

Вроцлав

Почему Польша для многих туристов до сих пор ассоциируется с Варшавой, однако Вроцлав ничем не хуже город. Он оставался в тени популярных направлений, но уже сейчас набирает популярность и входит в число самых посещаемых городов страны.

Город легко узнать по цветным фасадам и красивым мостам. Путешественники отмечают, что здесь приятно удивляет соотношение цены и качества отдыха.



Эти города выбирают туристы в 2026 году / Фото Pinterest

Ереван

Армения начинает по-немногу открываться миру как туристическое направление с глубокой историей. Лучше всего начать знакомство с Еревана, который называют "розовым городом" из-за характерного цвета зданий.

В городе сочетается старинная атмосфера и современный ритм жизни с уютными кофейнями. Ереван доступный по ценам, вкусный в гастрономическом плане и спокойный, чем многие другие столицы.



Города, которые становятся популярными в 2026 году / Фото Pinterest

Геттинген

Большинство немецких городов переполнены, поэтому туристы начали обращать внимание на менее известные направления. Этот город долгое время оставался "тайной", но сейчас интерес к нему стремительно растет.

Путешественников привлекает средневековый вайб Геттингема, узкие улочки с фахверковыми домами и живая атмосфера. Здесь можно легко почувствовать классическую Германию, которую трудно найти в популярных мегаполисах.



Эти города выбирают туристы в 2026 году / Фото Pinterest

Копенгаген

Этот город стабильно притягивает путешественников. Интерес к нему растет с наступлением весны, поскольку поток путешественников быстро увеличивается. Однако следует учесть один нюанс – цены здесь достаточно высокие, поэтому путешествие сюда не обойдется бюджетно.

Однако красота скандинавского города запомнится навсегда. Чтобы лучше прочувствовать атмосферу города, туристам советуют познать его сев на велосипед.



Города, которые становятся популярными в 2026 году / Фото Pinterest

К слову, в 2026 году Копенгаген снова возглавил рейтинг самого счастливого города в мире, пишет Happy city index. Второй город заняли Хельсинки в Финляндии, а третье – Женева в Швейцарии. В пятерку вошел город Уппсала в Швеции и Токио в Японии.

