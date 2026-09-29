Именно здесь начинается день: факты об этой стране удивят даже опытных туристов

Кирибати – это островное государство в центральной части Тихого океана, территория которого раскидана на тысячи километров. Страна состоит из 33 островов, живет преимущественно за счет океана и привлекает туристов благодаря своему расположению вблизи международной линии смены дат.

Кирибати состоит из 33 островов, объединенных в три основные группы: острова Гилберта, Феникс и Лайн. Большинство из них – небольшие атоллы, окруженные Тихим океаном. Население страны сосредоточено лишь на части территории. Подробнее об этой стране расскажет 24 Канал.

Что интересного нужно знать о Кирибати?

1. Кирибати первой встречает солнце

Самая известная особенность Кирибати связана с ее расположением вблизи международной линии смены дат. В 1990-х годах страна изменила часовые пояса вокруг островов Лайн так, чтобы все ее территории находились по одну сторону этой линии. Из-за этого остров Киритимати оказался в часовом поясе UTC+14 – одном из самых ранних часовых поясов на планете. Именно поэтому Кирибати называют одним из первых мест в мире, где наступает новый календарный день. Особенно популярной эта особенность становится в канун Нового года, ведь здесь он наступает раньше, чем в других странах мира.

2. Это одна из самых раскинутых стран мира

33 острова Кирибати расположены на огромной площади Тихого океана. Расстояние между крайними точками страны составляет около 4 тысяч километров с востока на запад. При этом площадь суши Кирибати сравнительно невелика – около 810 квадратных километров. То есть страна имеет огромную морскую территорию, но состоит преимущественно из небольших участков суши, разбросанных далеко друг от друга.



Природа Кирибати / Фото Vibungsan

3. Здесь находится один из крупнейших морских заповедников планеты

В Кирибати расположена Phoenix Islands Protected Area (PIPA) – огромная морская природоохранная территория. Ее создали для защиты коралловых рифов, морских экосистем и многочисленных видов животных.

Площадь заповедной территории составляет более 400 тысяч квадратных километров. PIPA также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одно из важнейших природных мест Кирибати, хотя из-за удаленности архипелага попасть сюда непросто.

4. Столица страны расположена на узкой полосе суши

Столица Кирибати – Южная Тарава – расположена на атолле Тарава. Это один из самых густонаселенных районов страны, который с высоты птичьего полета выглядит очень необычно. Южная Тарава буквально лежит на узком клочке суши, поэтому дома, дороги и инфраструктура расположены очень плотно. В то же время именно здесь можно увидеть повседневную жизнь Кирибати, познакомиться с местной культурой и отправиться на другие острова архипелага.



Вид на Южную Тараву с самолета / Скриншот из видео Toatu Teweia

5. В Кирибати есть остров, который использовался для ядерных испытаний

В 1950-х и 1960-х годах территория современного Кирибати стала местом проведения ядерных испытаний Великобритании и США. Испытания проводились на атоллах Малден и Киритимати. В частности, Великобритания провела первое испытание собственной атомной бомбы на этих островах в 1957 году. Некоторые острова, участвовавшие в этих испытаниях, остаются практически безлюдными.

6. Кирибати – одно из самых отдаленных туристических направлений

Добраться до Кирибати значительно сложнее, чем до популярных островных направлений. Международные рейсы ограничены, а сообщение между отдельными островами не всегда работает. В то же время именно удаленность является одной из причин, почему страна интересна путешественникам, желающим увидеть менее туристическую часть Тихого океана.

Здесь нет большого количества курортов, но зато можно увидеть лагуны, коралловые атоллы и тропическую природу.

Побережье Кирибати / Фото Vibungsan

7. Кирибати очень уязвима к изменению климата

Из-за низкого расположения островов над уровнем моря Кирибати остро ощущает последствия повышения уровня океана. Оно вызывает не только затопления, но и эрозию берегов, засоление пресной воды и повреждение сельскохозяйственных земель.

Кирибати – это страна не для тех туристов, которые ищут роскошный отдых в тропиках. Но она точно подойдет для опытных путешественников, стремящихся увидеть отдаленную часть Тихого океана.