Зеленая галочка не гарантирует, что штрафа не будет: как правильно оплачивать проезд во Львове

Планируя поездку во Львов, туристам стоит заранее разобраться не только с маршрутами, но и с оплатой проезда. В городе действуют разные тарифы в зависимости от способа оплаты, а за проезд без билета грозит немалый штраф.

По состоянию на 3 сентября 2026 года одна поездка в общественном транспорте Львова стоит от 11,5 до 30 гривен. Дешевле всего платить с помощью LeoCard, а самым дорогим вариантом остается наличный расчет. В то же время есть еще один нюанс, о котором пассажирам важно знать при оплате.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте Львова?

Стоимость поездки зависит от того, каким способом пассажир оплачивает проезд. Самым выгодным вариантом является оплата картой "ЛеоКарт". По состоянию на 3 сентября 2026 года действуют следующие тарифы:

для студентов при оплате картой "ЛеоКарт" 11,5 гривны;

при оплате через приложение или общей "ЛеоКартой" 23 гривны;

при оплате банковской картой или телефоном с поддержкой NFC 26 гривен;

при оплате наличными 30 гривен.

Отдельно установлена стоимость перевозки багажа. При безналичной оплате она составляет 23 гривны, а при оплате наличными 30 гривен. Для тех, кто планирует регулярно пользоваться общественным транспортом, также доступны абонементы. Студенческий абонемент на все виды транспорта стоит 575 гривен, а общий 1150 гривен.

Валидация поездки в общественном транспорте / фото Львовского городского совета

Что будет, если ехать без билета?

За безбилетный проезд в общественном транспорте Львова предусмотрен штраф в размере 520 гривен. Именно поэтому после оплаты поездки важно убедиться, что она действительно была успешно зафиксирована системой. Особенно это актуально для тех, кто расплачивается банковской картой или телефоном.

На практике случались ситуации, когда пассажир прикладывал карту к валидатору, получал на экране зеленую галочку, однако во время проверки контролером информация об оплате не отображалась в его системе. В результате человек мог получить штраф, хотя фактически пытался оплатить проезд.

Есть способ дополнительно проверить, действительно ли поездка зафиксирована. После успешной валидации пассажиру стоит еще раз приложить карту или телефон к валидатору. Перед этим нужно нажать кнопку "Информация о билете". На экране должна отображаться информация о валидированном билете, в частности время его валидации.