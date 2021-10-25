Стюардессы бывшей итальянской авиакомпании разделись в центре Рима в знак протеста: видео

В центре итальянской столицы Рим десятки стюардесс вышли на протест. Это работницы бывшей авиакомпании Alitalia.

Авиаперевозчик обанкротился, а компания ITA Airways приобрела бренд Alitalia, взяв на работу только часть сотрудников. По этому поводу женщины устроили акцию протеста против потери рабочих мест и условий труда.

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В Италии стюардессы разделись в знак протеста

На опубликованных кадрах, около 50 бывших стюардесс авиакомпании Alitalia выстроились рядами на площади на вершине римского Капитолийского холма.



Стюардессы разделись в центре Рима в знак протеста / Alamy Live News

Они опустили свои рюкзаки на брусчатку, медленно и синхронно сняли пальто, униформы и туфли на высоких каблуках.

Оставшись босиком в одном нижнем белье, бортпроводницы простояли молча несколько минут. Затем собрали одежду и обувь и вместе воскликнули: "Мы – Alitalia".



Работницы Alitalia вышли на протест / Alamy Live News

Причина протеста

Акция была организована против потери рабочих мест и условий труда, которые предоставила новая авиакомпания. ITA приняла на работу менее 3 000 с 10 000 сотрудников Alitalia.

По словам представителей профсоюзов, тем, кто остался, снизили заработную плату. Кроме того, стюардессам перестали заранее сообщать, где и когда они будут работать.

Лидеры объединения также настаивают на том, чтобы правительство страны продолжило выплату помощи по безработице бывшим работникам авиакомпании на срок до пяти лет.

Стюардессы бывшей Alitalia разделись в центре Рима в знак протеста: смотрите видео

Банкротство Alitalia: коротко

Авиакомпания Alitalia, которая была крупнейшей на итальянском рынке авиаперевозок, 14 октября официально прекратила свое существование. Много лет авиакомпания была убыточной и находилась на грани банкротства. В течение последнего десятилетия правительство Италии понесло серьезные убытки, поддерживая ее деятельность.

В 2017 году в компании ввели режим чрезвычайного управления. Окончательное решение об объявлении банкротства и прекращения деятельности приняли на фоне пандемии COVID-19.

На смену авиаперевозчика пришла Italia Transport Aereo (ITA), которая получила в наследство парк с 52 самолетов. При этом планирует сократить количество работников почти на 75% – с 10 000 до 2,8 тысячи человек.