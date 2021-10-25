Стюардессы бывшей итальянской авиакомпании разделись в центре Рима в знак протеста: видео
Источник:Daily Mail
В центре итальянской столицы Рим десятки стюардесс вышли на протест. Это работницы бывшей авиакомпании Alitalia.
Авиаперевозчик обанкротился, а компания ITA Airways приобрела бренд Alitalia, взяв на работу только часть сотрудников. По этому поводу женщины устроили акцию протеста против потери рабочих мест и условий труда.
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В Италии стюардессы разделись в знак протеста
На опубликованных кадрах, около 50 бывших стюардесс авиакомпании Alitalia выстроились рядами на площади на вершине римского Капитолийского холма.
Стюардессы разделись в центре Рима в знак протеста / Alamy Live News
Они опустили свои рюкзаки на брусчатку, медленно и синхронно сняли пальто, униформы и туфли на высоких каблуках.
Оставшись босиком в одном нижнем белье, бортпроводницы простояли молча несколько минут. Затем собрали одежду и обувь и вместе воскликнули: "Мы – Alitalia".
Работницы Alitalia вышли на протест / Alamy Live News
Причина протеста
Акция была организована против потери рабочих мест и условий труда, которые предоставила новая авиакомпания. ITA приняла на работу менее 3 000 с 10 000 сотрудников Alitalia.
По словам представителей профсоюзов, тем, кто остался, снизили заработную плату. Кроме того, стюардессам перестали заранее сообщать, где и когда они будут работать.
Лидеры объединения также настаивают на том, чтобы правительство страны продолжило выплату помощи по безработице бывшим работникам авиакомпании на срок до пяти лет.
Стюардессы бывшей Alitalia разделись в центре Рима в знак протеста: смотрите видео
Банкротство Alitalia: коротко
Авиакомпания Alitalia, которая была крупнейшей на итальянском рынке авиаперевозок, 14 октября официально прекратила свое существование. Много лет авиакомпания была убыточной и находилась на грани банкротства. В течение последнего десятилетия правительство Италии понесло серьезные убытки, поддерживая ее деятельность.
В 2017 году в компании ввели режим чрезвычайного управления. Окончательное решение об объявлении банкротства и прекращения деятельности приняли на фоне пандемии COVID-19.
На смену авиаперевозчика пришла Italia Transport Aereo (ITA), которая получила в наследство парк с 52 самолетов. При этом планирует сократить количество работников почти на 75% – с 10 000 до 2,8 тысячи человек.