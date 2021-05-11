Девушка стала известной благодаря видео, в которых она рассказывает интересные детали своей работы и делится с подписчиков полезными советами.

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Она отметила, что люди часто не знают, в каком порядке занимать подлокотники кресел.

Если вы сидите в центре, то занимайте оба подлокотника, справа и слева! Ведь у одного пассажира есть возможность контролировать шторку иллюминатора как ему удобно, а турист, сидящей у прохода, может выходить в туалет, когда захочет,

– объяснила бортпроводница.

Кроме того, по ее словам, многие путешественники не догадываются о том, если они выбирают сидение у окна, то им разрешается регулировать шторку иллюминатора по своему желанию.

"Вы можете вежливо попросить поднять или опустить шторку, но если пассажир возле окна не согласится, то по правилам с этим ничего сделать нельзя", – отметила Камалани.