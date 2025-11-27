В Будапеште появится полностью стеклянный мост с фантастической панорамой на весь город

Для путешественников, которые планируют поездку в Будапешт в следующем году, появилась локация, которую стоит добавить в список обязательных для посещения. В столице Венгрии завершают реконструкцию одной из главных достопримечательностей города на холме Геллерт.

В 2026 году после масштабной реконструкции откроют Цитадель, памятник, возвышающийся над городом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time Out.

Какую туристическую локацию откроют в Будапеште?

Это одна из старейших достопримечательностей города, которая является символом свободы. Цель реконструкции – превратить бывшее военное сооружение в новую аттракцию, что чтит ее историю.

Одной из самых интересных новых особенностей станет пешеходный мост, полностью построенный из стекла. В просторном ронделе также будет установлена большая выставка под названием "Бастион свободы", где посетители смогут узнать о борьбе Венгрии за свободу на протяжении истории.

Во внутреннем дворике будет установлен водопад и вечный огонь, а внешние пространства станут вдвое зеленее, чем раньше. Панорамный вид на город отсюда уже давно является излюбленным местом для свадебных фотосессий.

Цитадель снова откроется для посетителей в День независимости Венгрии, 15 марта.

Что такое Цитадель?

Как говорится в статье на Википедии, Цитадель сначала была крепостью, построенной австрийцами после Венгерского восстания 1848 года, но с тех пор стала символом борьбы нации за суверенитет на протяжении веков.

С 1899 года она находится под контролем Будапешта, за исключением периода оккупации советскими войсками во время венгерской революции 1956 года.

Реставрация всего комплекса Цитадели, который был передан в собственность государства в 2014 году, началась осенью 2020 года. Во время работ были обнаружены кельтские, римские и турецкие находки, а стены пришлось укрепить.

Дизайнеры использовали как можно больше оригинального камня и технологий эпохи Габсбургов, но также интегрировали современные материалы для создания свежего вида.

