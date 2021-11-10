Старайтесь не путешествовать, если вам не нужно – ВОЗ

В последнее время для туристов возобновляется все больше направлений для поездок. Однако во Всемирной организации здравоохранения призывают отказаться от путешествий без необходимости.

Такую просьбу высказал Дэвид Набарро, доктор по ВОЗ. По его мнению, это может снизить риск заражения коронавирусом.

Актуально Еще 4 страны ЕС остались открытыми для украинских туристов

В ВОЗ призывают минимизировать путешествия

Набарро призывает минимизировать поездки даже, несмотря на то, что открываются новые направления для путешествий.

Итак, я стараюсь сказать всем: путешествуйте, если вы должны – часто существенные эмоциональные причины, а также важные экономические и другие причины – но постарайтесь не путешествовать, если вам это не так необходимо,

– заметил доктор ВОЗ.

По его словам, путешествия увеличивают риск заражения COVID-19, ведь чем больше контактов с другими людьми, тем больше вероятность заражения вирусом и его распространения.

Он также попросил тех, кто организовывает встречи, убедиться, что они виртуальны, чтобы люди, которые не могут путешествовать, все равно полноценно участвовали на расстоянии.

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.