За некорректное поведение примотали скотчем к креслу: в США обезвредили дебошира – видео

На рейсе американского лоукостера Frontier произошло происшествие. Один из пассажиров сначала ругался, а потом - конфликтовал с бортпроводником. За это экипаж привязал мужчину к креслу и обезвредил его.

В ход пошел скотч, который и обездвижили сорвиголову, и заставили замолчать. Инцидент произошел на рейсе из Филадельфии в Майами.

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Инцидент на борту авиалайнера

Неприятная ситуация произошла 31 июля. Авиабеоширом оказался 22-летний американец. Его арестовали сразу после приземления самолета. Бортпроводников пока отстранили до завершения расследования. Поскольку их действия были серьезным шагом для того, чтобы успокоить пассажира.

Видеозапись случившегося, которую сделал один из пассажиров. Он опубликовал это в своем твиттере.

Позже в дело вмешался профсоюз. Тогда авиакомпания заявила, что бортпроводники не отстранены, а ушли в оплачиваемый отпуск на период расследования.

Другое видео показывает отношение пассажиров рейса: они смеются из попыток авиадебошира позвать на помощь.

Привязали к креслу: видео