Соло-хождение продолжительностью 40 дней: девушка совершила лыжное путешествие на Южный полюс

Офицер британской армии Прит Чанди стала первой женщиной не европеоидной расы, совершившей самостоятельную экспедицию на Южный полюс. По происхождению она сикх.

Путешествие Прит длилось 40 дней и состояло из 700-мильного пути. Об экспедиции девушка рассказывала в своем блоге, выходя на связь ежедневно.

Читайте также Украина вошла в список самых доступных горнолыжных направлений в Европе: рейтинг с ценами

Девушка совершила лыжное путешествие на Южный полюс

Прит Чанди, известная в сети под прозвищем "Полярный Прит", начала путешествие 7 ноября 2021 года и 3 января 2022 года закончила ее.

Привет всем! Я добралась до Южного полюса, где идет снег. Сейчас чувствую столько эмоций. Я ничего не знала о полярном мире три года назад, и это так сюрреалистично наконец-то оказаться здесь,

– сообщила Чанди в блоге.

Перед тем, как отправиться в путешествие, она выразила свои надежды на то, что ее приключение вдохновит других расширять свои границы и бросить вызов приемлемым нормам. Девушка хотела бы, чтобы люди могли это сделать, не называя себя бунтарями.



Прит Чанди совершает путешествие на Южный полюс / Фото с инстаграма @polarpreet

Путь Чанди

"Полярный Прит" начала свою экспедицию от Геркулесовой бухты в Антарктиде. По дороге она тащила сани весом 90 килограммов с комплектом, топливом и едой на 45 дней. Несмотря на то, что температура воздуха достигала -50, а Солнце – не заходило за Южным полярным кругом, девушка закончила свое путешествие через 40 дней.

На подготовку она потратила два с половиной года – прошла подготовку по трещинам во Французских Альпах, походила по леднику Лангйокудль в Исландии и выдержала 27 дней в Гренландии. Кроме того, в течение нескольких месяцев, в Англии, таскала тяжелую шину за собой, чтобы имитировать таскание саней.



Прит Чанди готовится к экспедиции в Гренландии / Фото polarpreet.com

Интересно ТОП-5 лучших курортов Европы, где можно прокатиться на лыжах

Грант на приключение от Чанди

По возвращении из Антарктиды Прит Чанди планирует создать "грант на приключение" для женщин, используя половину денег, собранных через "Go Fund Me" для своего полярного путешествия.

Это может быть любое приключение, которое они хотят совершить, раздвигая определенные границы. Необязательно полярная экспедиция,

– заметила она.

Девушка надеется, что это продлится год за годом.

В 1994 году норвежка Лив Арнесен стала первой женщиной, самостоятельно покорившей Южный полюс. Но Чанди подчеркивает, что именно она первая "цветная" женщина, совершившая экспедицию без поддержки.