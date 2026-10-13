Планируйте поездку сюда в первую очередь: 3 лучших города для путешествий в 2027 году

В Европе есть немало городов, которые идеально подходят для коротких отпусков. Они привлекают старинной архитектурой, культурными достопримечательностями, уютными улочками, гастрономией или близостью к природе.

Для тех, кто уже планирует путешествия на 2027 год, предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших городов для отдыха, опубликованным European Best Destinations.

Какие города лучше всего подходят для путешествий в 2027 году?

Столица Болгарии София заняла первое место. Эксперты отметили, что город предлагает туристам на относительно компактной территории разнообразные впечатления. Здесь посетители могут совместить культурные открытия, вкусную еду и вечерние развлечения. А еще здесь можно увидеть живописные лесные тропы и горные пейзажи.

Среди главных достопримечательностей – ротонда Святого Георгия, площадь Толерантности и Боянская церковь – единственный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Софии.



Мечеть Баня-Баши в Софии / Фото Pexels

Второе место в рейтинге занял Лиссабон, а третье – Копенгаген. Столицу Португалии недавно признали самым счастливым туристическим направлением в мире. Этот город подойдет тем, кто любит свободу и неспешные прогулки. Туристам рекомендуют уделить время историческому центру и знакомству с местной кухней. Кроме того, особый шарм городу придает река Тежу – самая большая на Пиренейском полуострове.

Копенгаген станет идеальным городом, в котором можно провести выходные. Столица Дании понравится всем, кто любит с утра до вечера знакомиться с городом и кататься на велосипеде.

В пятерку лидеров вошли Канны и Базель, а десятку замкнули Бристоль, Левен, Милан, Кальпе и Верона. В этом рейтинге приняли участие более 11 тысяч туристов. Из 64 европейских направлений каждый респондент мог отдать только 3 голоса из списка.