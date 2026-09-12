Софиевка в осенних красках: почему сентябрь и октябрь – особое время для посещения парка

Разноцветная листва, старинные беседки, гранитные скалы и водоемы – осенью Софиевский парк в Умани превращается в совершенно другое место. Именно сентябрь и первая половина октября могут стать прекрасным временем для такого путешествия.

Софиевский парк осенью – это отдельное приключение, которое точно не стоит пропустить. Однако прежде чем отправляться сюда за яркими осенними пейзажами, стоит узнать историю создания этого места и его особенности.

Как появилась Софиевка?

До 1796 года территория, где сегодня расположен знаменитый парк, выглядела совсем иначе. Здесь простирались холмы, почти лишенные растительности, между гранитными глыбами протекал ручей, а в долине росли лишь единичные деревья. Эту местность с природными выходами гранита и прозрачными источниками когда-то называли Каменкой.

Именно здесь польский магнат Станислав Щенсный Потоцкий решил создать парк в честь своей супруги Софии. По замыслу, это должно было быть не просто красивое место для прогулок. Идея создать романтический парк с мотивами греческой и римской мифологии принадлежала самой Софии.

Софиевский парк / фото Валентина Белоуса

Автором топографического и архитектурного проекта стал польский военный инженер Людвиг Метцель. Он также руководил всеми работами по созданию парка и сумел соединить природный ландшафт с образами героев древнегреческих эпосов "Одиссея" и "Илиада".

Так среди бывшей дикой природы постепенно появился парк с водоемами, каменными гротами, архитектурными сооружениями и скульптурами. В мае 1802 года Станислав Щенсный Потоцкий подарил Софиевку своей жене в день ее именины.

Чем особенный один из самых известных парков Украины?

Софиевка – это гораздо больше, чем просто большая зеленая территория для прогулок. Парк является примером пейзажного садово-паркового искусства, где в одной композиции соединили воду, землю, природный камень, растения, архитектурные сооружения и скульптуры. На территории площадью 180 гектаров можно увидеть водоемы, каскады, фонтаны, каменные гроты и разнообразные парковые композиции.

Отдельные объекты связаны с древнегреческой мифологией и образами, которые стали частью замысла еще во время создания "Софиевки". В то же время парк имеет не только историческое и культурное значение. Софиевка является крупнейшим центром по интродукции и акклиматизации растений Правобережной лесостепи Украины.

Софиевский парк осенью: смотреть видео

Здесь насчитывается более 3 тысяч таксонов разнообразных растений, а ученые занимаются их сохранением и изучением. Среди отдельных частей парка есть и Английский парк, созданный из редких видов и форм растений. Здесь растет около 100 видов и форм деревьев и кустарников, возраст некоторых из них превышает 150 лет.

Почему именно осенью Софиевка становится главной открыткой сезона?

Именно в сентябре и первой половине октября парк выглядит особенно ярко. Теплые солнечные дни и осенние перемены в природе придают его пейзажам красные, бордовые, желтые и оранжевые оттенки. Разноцветная листва меняет облик аллей, винтажных беседок и каменных композиций.

А водоемы и скалы среди осенних деревьев создают пейзажи, которые превращают Софиевку в одну большую природную фотозону. Осень здесь также подходит для неспешных прогулок, тематических фотосессий и романтических приключений на лодке.

Где находится парк: смотреть на картах