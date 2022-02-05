Социальный эксперимент: какие европейские города соединят бесплатным транспортом

Власти Люксембурга анонсировали проект тестового запуска бесплатного общественного транспорта во Францию. Рассказываем, с чем это связано.

Курсировать специальный транспорт начал 31 января. Отмечается, что проект будет длиться 6 месяцев. Он свяжет Русси-ле-Виллаж, небольшой поселок во Франции, расположенный в 5 километрах от границы с автобусной линией 323 в Люксембурге.

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Причины запуска бесплатного транспорта

Многие жители Люксембурга работают во Франции: этим и продиктована необходимость запуска бесплатного транспорта. Каждый день в страну прибывают тысячи людей, которые с утра едут на работу, а вечером – возвращаются домой. Поэтому на границе всегда собираются автомобильные пробки.



Русси-ле-Виллаж во Франции свяжут с Люксембургом / Фото Pexels

Кроме того, такое решение власти является частью мер по улучшению экологии и сокращению трафика. Ожидается, что, как и во всем общественном транспорте в Люксембурге, наличие комфортных и бесплатных автобусов будет побуждать работников сократить использование своих автомобилей.

за 2019 год, Люксембург является страной с самым большим количеством автомобилей во всем Европейском союзе: на 1000 жителей приходится 681 автомобиль. А по данным национального статистического агентства Люксембурга Statec, девять из десяти жителей имеют свой транспорт.

Средняя стоимость билета на автобус Flixbus из Люксембурга в Париж в одну сторону составляет от 46 долларов, поэтому проект поможет существенно сэкономить жителям обоих регионов.