Похож на дворец на воде: как выглядит самый красивый пирс в Балтийском море

На немецком острове Рюген находится необычная достопримечательность, напоминающая небольшой дворец посреди моря. Речь идет о пирсе в курортном городке Зеллин с белым павильоном, декоративными башнями и длинной деревянной дорожкой над водой.

Это одно из самых известных мест на острове, где туристы любуются видами на Балтийское море, фотографируются и даже проводят свадебные церемонии, пишет Interia Styl.

Зеллин отличается довольно интересной архитектурой. Его главная улица Вильгельмштрассе застроена старинными виллами с деревянными балконами, стеклянными верандами и изысканными фасадами.

Большинство этих зданий появилось в конце XIX века, когда Рюген стал популярным местом летнего отдыха состоятельных немцев.

Почему пирс неоднократно разрушался?

История знаменитого пирса началась в 1906 году. Тогда сооружение имело длину около 500 метров и включало ресторан и концертный зал. Однако сильные штормы и зимние льды неоднократно наносили ему значительные повреждения. Особенно сильно пирс пострадал зимой 1941 и 1942 годов.

Остатки старой конструкции окончательно демонтировали в 1978 году. Восстановление памятника началось позже, а современный пирс открыли в 1998 году. Его длина составляет около 394 метров, а внешний вид воссоздали с помощью архивных фотографий.

На пирсе можно пожениться и увидеть подводный мир

Белый павильон на пирсе сейчас работает как ресторан и место для свадебных церемоний. В специальном Балтийском зале пары могут пожениться прямо у моря, а затем сфотографироваться на деревянной платформе.



Впечатляющий пирс Балтийского моря / Фото с сайта Interia Styl

Интересной особенностью локации являются 85 ступенек, которые называют "Лестницей в небо". На самом конце пирса расположена подводная гондола. Это специальная застекленная капсула, которая опускается на 4 метра под поверхность Балтийского моря.

Через большие окна пассажиры могут наблюдать за подводным миром, в частности за рыбами и водной растительностью. Однако видимость зависит от состояния воды.

Что посмотреть на острове Рюген?

Рядом с пирсом находится песчаный пляж, где в теплое время года устанавливают традиционные пляжные корзины с высокими спинками и боковыми стенками, защищающими от ветра.

Сам павильон особенно красив после наступления темноты, когда включается подсветка.

Любителям природы понравится Национальный парк Ясмунд, известный белыми меловыми скалами над Балтийским морем. Самая известная из них – Кенигштуль, высота которой достигает примерно 118 метров. С обзорных площадок открываются виды на море и живописные буковые леса.