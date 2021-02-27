SkyUp восстанавливает внутренние рейсы в Одессу: какая цена билетов
Бюджетный лоукостер SkyUp в мае возобновит регулярные внутренние рейсы в Одессу из крупных городов Украины.
Источник:пресс-служба SkyUp
Всего в летнем сезоне 2021 авиакомпания будет обслуживать три маршрута внутри Украины.
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С 27 мая авиакомпания вернет рейс Харьков – Одесса. Вылеты запланированы четыре раза в неделю в вивторкок, четверг, пятницу и воскресенье.
28 мая лоукостер восстановит полеты между Львовом и Одессой. Рейсы планируются три раза в неделю в понедельник, среду и пятницу.
29 мая откроют маршрут Запорожье – Одесса с полетами два раза в неделю в среду и субботу.
Также SkyUp планирует полеты из Одессы в столицу Армении Ереван с 28 апреля по средам. А с 29 мая еще по субботам.
Восстановят и полеты в Грузию, которая открывает границы к туристам с 1 марта. Рейсы в Тбилиси запланированы с 30 апреля по понедельникам и пятницам.
Обратите внимание! Лоукост SkyUp изменил правила регистрации на свои рейсы. Теперь она начинается за 2,5 часа и заканчивается за 45 минут до вылета.
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