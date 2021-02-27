Бюджетный лоукостер SkyUp в мае возобновит регулярные внутренние рейсы в Одессу из крупных городов Украины.

Всего в летнем сезоне 2021 авиакомпания будет обслуживать три маршрута внутри Украины.

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С 27 мая авиакомпания вернет рейс Харьков – Одесса. Вылеты запланированы четыре раза в неделю в вивторкок, четверг, пятницу и воскресенье.

28 мая лоукостер восстановит полеты между Львовом и Одессой. Рейсы планируются три раза в неделю в понедельник, среду и пятницу.

29 мая откроют маршрут Запорожье – Одесса с полетами два раза в неделю в среду и субботу.

Минимальная стоимость авиабилетов для всех трех маршрутов начинается от 605 гривен без багажа. В стоимость включено перевозки только ручной клади весом до 9 киллограм.

Также SkyUp планирует полеты из Одессы в столицу Армении Ереван с 28 апреля по средам. А с 29 мая еще по субботам.

Восстановят и полеты в Грузию, которая открывает границы к туристам с 1 марта. Рейсы в Тбилиси запланированы с 30 апреля по понедельникам и пятницам.

Обратите внимание! Лоукост SkyUp изменил правила регистрации на свои рейсы. Теперь она начинается за 2,5 часа и заканчивается за 45 минут до вылета.