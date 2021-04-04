Украинский лоукостер SkyUp летом запустит масштабную полетную программу в Тирану – столицу Албании. Рейсы будут осуществляться сразу из четырех городов Украины.

Авиакомпания будет летать из Киева, Харькова, Львова и Запорожья. В пик сезона SkyUp будет выполнять на всех маршрутах по 11 рейсов в неделю.

Читайте также Госавиаслужба предоставила SkyUp и МАУ права на 5 новых маршрутов: куда будут летать

Маршрут Киев – Тирана начнется 25 апреля. Сначала будет два рейса: каждый четверг и воскресенье, а позже добавится еще три – в понедельник, среду и субботу. Цена авиабилетов – от 2000 гривен в одну сторону по тарифу Basic (ручная кладь до 9 килограммов с габаритами 55х40х20 сантиметров).

27 мая авиаперевозчик откроет рейсы Харьков – Тирана, что будут выполняться в понедельник и четверг. Цены от 2300 гривен по тарифу Basic.

Из Львова в Тирану можно будет улететь два раза в неделю (в четверг и воскресенье) с 30 мая. Цена одностороннего билета по тарифу Basic – от 2000 гривен.

31 мая SkyUp запустит маршрут Запорожье – Тирана. Полеты будут осуществляться в понедельник и четверг. Авиабилет в одну сторону по тарифу Basic обойдется минимум в 2100 гривен.

Скидка на рейсы в Албанию

При бронировании авиабилетов в Албанию до 16 апреля 2021 года можно получить скидку 5%. Для этого на странице оплаты в поле промо-код необходимо ввести TIRANA5.

Отмечается, что скидка не будет действовать на рейсы, которые будут осуществляться 24 апреля – 10 мая, 26 – 30 июня, 23 – 30 августа.

Условия въезда

Граждане Украины могут въехать на территорию Албании без ограничений. Для путешествия не нужно делать ПЦР-тест, но можно оформить туристическое страхование, покрывающее лечения, в том числе от COVID-19.

По возвращению путешественники обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию, или избежать ее, пройдя тест на коронавирус перед вылетом из Албании или сразу после возвращения в Украину.

Напомним, ранее SkyUp начал продажу билетов на прямые рейсы Запорожье – Львов по очень приятной цене.