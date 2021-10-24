SkyUp намерена открыть рейсы из Киева и Одессы к "сердцу" Израиля
Источник:avianews.com
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines хочет запустить рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив. Нередко этот израильский город называют "сердцем" страны.
На данный момент лоукостер запросил права на полеты. Об этом сообщила Госавиаслужба Украины.
К теме Израиль открывает свои границы для иностранных туристов: что нужно для въезда
SkyUp хочет открыть рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив
Заявку авиаперевозчика спецкомиссия регулятора рассмотрит на заседании 28 октября.
Ожидается, что регулярные рейсы по этому направлению будут осуществляться с частотой до четырех раз в неделю.
Однако сейчас на линии нет свободных квот. Поэтому, чтобы SkyUp получил права, Госавиаслужба должна забрать их в другой авиакомпании.
Как известно, на заседании комиссии рассмотрят вопрос об аннулировании прав Yanair на маршруты Киев – Тель-Авив и Одесса – Тель-Авив. Ведь авиакомпания не использовала права в течение целого года.
Отмечается, что ранее таким же образом SkyUp смог получить разрешение на маршруты Киев – Алматы и Киев – Стамбул – Госавиаслужба ограничила права МАУ и аннулировала права Atlasjet Ukraine.
SkyUp Airlines: последние новости
- В системе бронирования авиакомпании появились дешевые билеты на прямые рейсы из Киева в Казахстан;
- Лоукостер запускает рейсы из Киева на экзотическую Шри-Ланку;
- Госавиаслужба расширила права авиакомпании на полеты из Киева в Прагу – теперь SkyUp сможет летать ежедневно;
- SkyUp Airlines открывает новый рейс в Объединенные Арабские Эмираты. Речь идет о популярном эмирате Рас-эль-Хайма;
- 15 октября рейс SkyUp не мог вылететь из Египта 4 часа – пассажирка имела положительный ПЦР-тест.