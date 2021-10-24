SkyUp намерена открыть рейсы из Киева и Одессы к "сердцу" Израиля

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines хочет запустить рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив. Нередко этот израильский город называют "сердцем" страны.

На данный момент лоукостер запросил права на полеты. Об этом сообщила Госавиаслужба Украины.

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SkyUp хочет открыть рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив

Заявку авиаперевозчика спецкомиссия регулятора рассмотрит на заседании 28 октября.

Ожидается, что регулярные рейсы по этому направлению будут осуществляться с частотой до четырех раз в неделю.

Однако сейчас на линии нет свободных квот. Поэтому, чтобы SkyUp получил права, Госавиаслужба должна забрать их в другой авиакомпании.

Как известно, на заседании комиссии рассмотрят вопрос об аннулировании прав Yanair на маршруты Киев – Тель-Авив и Одесса – Тель-Авив. Ведь авиакомпания не использовала права в течение целого года.

Отмечается, что ранее таким же образом SkyUp смог получить разрешение на маршруты Киев – Алматы и Киев – Стамбул – Госавиаслужба ограничила права МАУ и аннулировала права Atlasjet Ukraine.

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