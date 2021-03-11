SkyUp анонсировал полеты в Стамбул еще с двух украинских городов
Украинский лоукостер SkyUp начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.
Источник:пресс-служба SkyUp
К этому авиакомпания имела рейсы из Киева, Львова и Одессы. Из Харькова в Стамбул анонсировали рейсы с 29 апреля три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.
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Из Запорожья в Стамбул начнут летать с 28 мая. Этот маршрут авиакомпания будет обслуживать также три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Минимальная стоимость авиабилетов из Харькова в Стамбул начинается от 1 286 грн в одну сторону, из Запорожья – от 1 272 в одну сторону. В эту цену входит перевозка 9 килограммов ручной клади.
Ранее лоукостер SkyUp ввел новые правила относительно того, кто платит за ошибку в авиабилете. В некоторых случаях вам исправят ее бесплатно, в других – придется заплатить.
Также SkyUp изменил условия прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому купленный авиабилет.
Условия въезда в Турцию
- отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета рейса
- детям младше шести лет тест не нужен
- также не нужен тест для транзитных пассажиров, следующих в третьи государства
- с 15 марта перед выездом путешественники должны будут заполнять электронную анкету.
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