Украинский лоукостер SkyUp начнет летать из Харькова и Запорожья в турецкий город Стамбул.

К этому авиакомпания имела рейсы из Киева, Львова и Одессы. Из Харькова в Стамбул анонсировали рейсы с 29 апреля три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Читайте также: Пилот выжил после авиакатастрофы и месяц бродил по джунглям

Из Запорожья в Стамбул начнут летать с 28 мая. Этот маршрут авиакомпания будет обслуживать также три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная стоимость авиабилетов из Харькова в Стамбул начинается от 1 286 грн в одну сторону, из Запорожья – от 1 272 в одну сторону. В эту цену входит перевозка 9 килограммов ручной клади.

Ранее лоукостер SkyUp ввел новые правила относительно того, кто платит за ошибку в авиабилете. В некоторых случаях вам исправят ее бесплатно, в других – придется заплатить.

Также SkyUp изменил условия прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому купленный авиабилет.

Условия въезда в Турцию