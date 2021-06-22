На пляжах Одессы можно найти удивительные скульптуры из песка: фото

Скульптуры на одесском побережье создает команда Sand time. Они объединились 3 года назад после фестиваля фигур из песка. Время от времени, имея время и вдохновение они радуют одесситов и гостей города красивыми скульптурами из песка на побережье.
Инициатором является художница и скульптор Ирина Загайчук. Она нашла единомышленников на ежегодном фестивале Odessa Sand fest 4 года назад. На следующее лето – команда дважды одержала победу.
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Скульптуры из песка: интересные факты
В команде Sand time (переводится как "Время песка") 4 человека. Все они – профессиональные скульпторы.
Когда хочется отдохнуть, перезагрузиться, сбросить или "закопать" проблемы – мы лепим скульптуры. Ибо процесс создания объектов на море заряжает,
– пояснила Ирина Загайчук.
Она добавила, что комфортно лепить скульптуры из песка весной и осенью. Так что солнце не так сильно курит, а пляжи - почти пустые. Кроме того, команда работает с влажным песком, а объект будут близко к линии воды.
Особенности создания фигур из песка
Начинают преимущественно утром. На создание скульптуры уходит от 5 до 7 часов – все зависит от сложности, поскольку работа кропотливая. Сначала влажный песок трамбуют, а затем отсекают все лишнее. Чаще всего скульптуры разрушает море, когда поднимается шторм – песок возвращается в море.
Невероятные скульптуры из песка на пляже в Одессе / Фото с фейсбуке Ирины Загайчук
Скульптор рассказала, что люди на пляжах очень радуются творческой работе, особенно дети и собаки. Малыши могут подойти, попросить лопатку и присоединиться к процессу. А взрослые – не мешают. Преимущественно, ждут пока команда завершит, а тогда – спрашивают можно ли сфотографироваться с фигурой из песка. Иногда скульпторы с отдыхающими вместе придумывают название готовым скульптурам.
Где искать скульптуры
- Пляж "Чайка" на 11 станции;
- раньше - в поселке Котовского на пляже "Продмаш";
- на фестивале Odessa Sand fest.