Инициатором является художница и скульптор Ирина Загайчук. Она нашла единомышленников на ежегодном фестивале Odessa Sand fest 4 года назад. На следующее лето – команда дважды одержала победу.

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Скульптуры из песка: интересные факты

В команде Sand time (переводится как "Время песка") 4 человека. Все они – профессиональные скульпторы.

Когда хочется отдохнуть, перезагрузиться, сбросить или "закопать" проблемы – мы лепим скульптуры. Ибо процесс создания объектов на море заряжает,

– пояснила Ирина Загайчук.

Она добавила, что комфортно лепить скульптуры из песка весной и осенью. Так что солнце не так сильно курит, а пляжи - почти пустые. Кроме того, команда работает с влажным песком, а объект будут близко к линии воды.

Особенности создания фигур из песка

Начинают преимущественно утром. На создание скульптуры уходит от 5 до 7 часов – все зависит от сложности, поскольку работа кропотливая. Сначала влажный песок трамбуют, а затем отсекают все лишнее. Чаще всего скульптуры разрушает море, когда поднимается шторм – песок возвращается в море.

Невероятные скульптуры из песка на пляже в Одессе / Фото с фейсбуке Ирины Загайчук

Скульптор рассказала, что люди на пляжах очень радуются творческой работе, особенно дети и собаки. Малыши могут подойти, попросить лопатку и присоединиться к процессу. А взрослые – не мешают. Преимущественно, ждут пока команда завершит, а тогда – спрашивают можно ли сфотографироваться с фигурой из песка. Иногда скульпторы с отдыхающими вместе придумывают название готовым скульптурам.

Где искать скульптуры

Пляж "Чайка" на 11 станции;

раньше - в поселке Котовского на пляже "Продмаш";

на фестивале Odessa Sand fest.

Интересно знать! Во время фестиваля участникам предоставляют оборудование и песок из карьера. Он плотный, поэтому фигуры выходят выше и дольше сохраняют форму. Кроме того, участники используют опалубку – деревянную конструкцию, в которой отстаивается песок с водой в течение суток. Например, скульптура "Мадагаскар" имела 2,2 метра высотой и свыше 3 метров в ширину.