Почти месяц отдыха в Норвегии и Швеции: как украинка значительно сэкономила на проживании

Путешествие в Скандинавию на почти месяц может показаться очень дорогим, особенно если учесть цены на жилье, питание и транспорт. Впрочем, украинской туристке удалось значительно сократить расходы благодаря необычному формату путешествия.

Автор Оксана Корин рассказала в своем инстаграме, сколько денег она потратила на 26-дневную поездку по Норвегии и Швеции.

Сколько стоили билеты в Скандинавию?

Первыми расходами стали 2 авиаперелета по маршруту Гданьск – Тромсе и Тромсе – Гданьск вместе с багажом. На сами билеты она потратила 12 707 гривен. Еще 2 764 гривны стоили перелет в Польшу и обратно.

Интересно, что в целом 39% всех расходов пришлось именно на то, что было сделано еще до отъезда. Помимо перелетов, сюда вошли покупки продуктов, которые украинка сделала в Украине.

Сколько стоит путешествие по Скандинавии на 26 дней / инстаграм voksanka

Как удалось сэкономить на жилье?

Одной из крупнейших статей расходов во время путешествия стало проживание, которое обошлось в 10 047 гривен. При этом в отелях или обычных апартаментах путешественница не жила. Шесть ночей она провела в кемпингах и STF.

STF – это шведская туристическая ассоциация Svenska Turistföreningen, которая располагает сетью туристических приютов, хостелов и других мест для проживания.

Еще примерно 8 ночей украинка ночевала в собственной палатке. За такое проживание она ничего не платила. Еще 12 ночей путешественница провела по системе каучсерфинга у знакомого и также бесплатно.

Отдельно украинка обратила внимание на возможность ночевать в палатке. В Норвегии и Швеции можно разбивать палатку на природе, соблюдая соответствующие правила, в частности находясь на расстоянии не менее 150 метров от частной территории.

Сколько стоили еда, транспорт и другие расходы?

На питание за 26 дней украинка потратила 19 471 гривну. Эту сумму она разделила на 3 категории.

7 100 гривен ушли на снеки и сублимированные продукты, которые путешественница заранее закупила еще в Украине. Она объясняет, что так было удобнее, чем искать нужные продукты уже в Норвегии и Швеции.

ушли на снеки и сублимированные продукты, которые путешественница заранее закупила еще в Украине. Она объясняет, что так было удобнее, чем искать нужные продукты уже в Норвегии и Швеции. Еще 5 335 гривен ушло на покупки в супермаркетах. Там украинка покупала более свежие продукты, в частности фрукты и молочные продукты, а также другую обычную еду.

ушло на покупки в супермаркетах. Там украинка покупала более свежие продукты, в частности фрукты и молочные продукты, а также другую обычную еду. В кафе за всю поездку она потратила 7 036 гривен. В дорогих ресторанах путешественница не питалась, однако позволяла себе зайти выпить кофе и перекусить булочкой.

На транспорт за все время поездки ушло всего 1 588 гривен. В эту сумму вошли автобус из аэропорта и еще один автобус в Швеции, которым она воспользовалась, чтобы выбраться к цивилизации. Остальную часть маршрута украинка преодолевала автостопом. Такой способ передвижения она называет хорошим опытом и отмечает, что это позволило значительно сэкономить.

На мобильный интернет путешественница потратила 275 гривен. Она пользовалась украинской SIM-картой, которая работает в Норвегии и Швеции по принципу "роуминг как дома", а дополнительно приобрела лишь несколько гигабайт.

Что еще ушло на сувениры: 2 231 гривна. Из поездки украинка привезла деревянные чашки, складную чашку, небольшой карабин, открытки и сладости. На газ для горелки, различные мелочи для походов и другие дополнительные расходы она потратила еще 1 144 гривны.

В итоге 26-дневное путешествие по Норвегии и Швеции обошлось украинке в 50 227 гривен. При этом непосредственно пребывание в Скандинавии стоило 28 148 гривен, в среднем это около 1 083 гривен в день.