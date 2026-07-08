Норвегия по цене Карпат: украинка рассказала, сколько потратила в этой живописной стране

Норвегия – одна из самых живописных и в то же время самых дорогих стран Европы. Некоторые туристы боятся планировать поездку в эту страну, потому что не уверены, во сколько она обойдется. Но, как оказалось, путешествие в сказочную Норвегию может быть вполне доступным.

Сколько стоила поездка в Норвегию?

Пользовательница TikTok @netbynata поехала в Норвегию в компании из 8 девушек и рассказала, во сколько ей обошлась эта поездка.

Поездка в Норвегию обошлась нам дешевле, чем отдых в Карпатах. А это, на секунду, одна из самых дорогих стран мира, а природа там просто нереальная. Это точно стоит увидеть,

– отметила девушка.

Девушки летели самолетом в Осло из Варшавы, билеты обошлись в 5900 гривен туда и обратно. До Польши они добирались на автобусе, что стоило еще 3 тысячи гривен.

Чтобы объехать Норвегию и увидеть как можно больше красивых мест, туристки арендовали два автомобиля. За 5 дней аренды, бензин, платные дороги и парковку они заплатили по 5500 гривен каждая.

На ночь путешественницы каждый раз останавливались в разных местах. Они заранее забронировали уютные домики или отели на Booking. Один из домов был особенно красивым – с панорамным окном на реку, горы и водопад. Внутри был камин, который добавлял еще больше уюта. Стоил такой домик всего 7 тысяч гривен, что составило по 875 гривен с человека. В общей сложности за проживание в Норвегии авторка видео заплатила примерно 6100 гривен.

Вся поездка вместе с питанием обошлась в 35 тысяч гривен с человека. По словам путешественницы, это стоило каждой копейки. Особенно если учесть цены во многих отелях Буковеля или стоимость ночлега в атмосферном домике в горах, которые часто обходятся в 10 тысяч гривен на двоих.

Украинка рассказала о стоимости поездки в Норвегию: видео

Почему северные страны набирают популярность?

Ранее мы писали о новом тренде в путешествиях. На фоне аномальной жары в Европе туристы массово выбирают прохладные направления для отпуска. Вместо того чтобы ехать в жаркую Барселону или Рим, они планируют поездку в Стокгольм, Осло или Зальцбург, где можно дышать полной грудью, а не гулять под изнурительным солнцем.

Самым популярным городом среди туристов стал Гетеборг в Швеции. Здесь умеренный климат, много парков, есть река и т. д.