Добиралась 55 часов: украинка рассказала, сколько заплатила за поездку из Киева в Японию

Япония – популярное направление среди туристов, которые уже объездили Европу и хотят познакомиться с новой культурой и совершенно иной жизнью. Добраться до "Страны восходящего солнца" – непростая задача, но она того точно стоит.

Для украинских туристов поездка в Японию требует тщательного планирования, ведь из-за войны гражданские авиаперевозки в нашей стране не работают, поэтому сначала необходимо добраться до другой страны, откуда можно вылететь в Японию. Украинка @kristikuzenko, побывавшая в Японии, рассказала о своем маршруте. Она провела в пути из Киева в Японию около 55 часов и поделилась информацией о том, во сколько обошлось такое путешествие.

Сколько украинка заплатила за поездку в Японию?

Украинка летела из аэропорта в Будапеште, поэтому сначала ей нужно было добраться до Венгрии. Вечером путешественница села на поезд из Киева на Закарпатье и уже утром была на вокзале в Ужгороде. За билет девушка заплатила 900 гривен. В Ужгороде девушку ждал групповой трансфер, который отвез туристов в Будапешт. Включая прохождение границы, время в пути заняло 7 часов. Стоила такая поездка 1700 гривен.

Чтобы отдохнуть от дороги перед длительным перелетом, девушка выделила один день на Будапешт. Здесь она прогулялась по городу, покаталась на кораблике, переночевала в отеле, который стоил 2500 гривен за двоих, и только на второй день поехала в аэропорт. Такси до аэропорта обошлось ей в 300 гривен, поскольку общую стоимость разделили на 5 пассажиров.

Далее была самая интересная часть путешествия – 10-часовой перелет из Будапешта в Шанхай. В Китае путешественницу ждала пересадка и последний рывок – двухчасовой перелет из Шанхая в Осаку. Оба перелета осуществлялись китайской авиакомпанией China Eastern Airlines и стоили 18 тысяч гривен. В стоимость билетов входили багаж и питание на борту.

В общей сложности за весь путь из Киева в Японию украинка заплатила примерно 22 тысячи гривен.

Украинка рассказала, как добиралась из Киева в Японию: видео

Путешествие в Японию для украинцев требует значительно больше времени на дорогу, чем поездка в европейскую страну. Но такой маршрут не становится препятствием для тех, кто давно мечтает увидеть Японию. Многое зависит от того, насколько заранее спланирована поездка, какие виды транспорта выбраны и удастся ли подобрать удобные стыковки. Стоит также учитывать, что стоимость проезда – это лишь часть бюджета путешествия: отдельно нужно рассчитать проживание, питание, переезды по стране и посещение достопримечательностей.

Опыт украинки показывает, что путь в Японию может быть долгим и потребовать немало организационных усилий еще до начала самого путешествия. Однако тех, кто мечтает посетить Японию, такой маршрут совсем не пугает.