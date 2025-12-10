Украинка подробно рассказала, во сколько ей обошелся отдых на Занзибаре

Тропический остров Занзибар для многих людей кажется недосягаемым раем. Но сколько на самом деле стоит отдых на берегу Индийского океана и что именно обойдется дороже всего? Украинка, которая недавно вернулась из путешествия на Занзибар, подробно рассказала, во сколько ей обошелся отдых на острове, включая проживание, питание и развлечения.

Пользовательница тиктока Виктория Гурина подробно рассказала о тратах на Занзибаре. Об этом сообщает 24 Канал.

Сколько стоит отдохнуть на Занзибаре?

Еще перед началом отпуска на Занзибаре есть обязательные расходы – местная страховка за 50 долларов и виза за 50 долларов, которую оформляют прямо в аэропорту. Виктория ездила на Занзибар вместе с братом, поэтому некоторые расходы они разделяли на двоих. Например, такси от и до аэропорта стоило 80 долларов, но девушка потратила 40 долларов.

Украинка арендовала комнату в доме с общей кухней на этаже. За ночь она стоила 22 доллара, а за 11 дней получилось 242 доллара. Комната брата Виктории с личной кухней обошлась ему в 25 долларов за ночь.

Вариантов питания на острове очень много, но чтобы было дешевле девушка советует есть там, где едят местные. Цены в ресторанах при отелях или с видом на океан будут значительно дороже. Виктория даже немного рассказала о ценах на блюда:

суп из морепродуктов стоит от 4 до 12 долларов;

вторые блюда – 12 – 18 долларов;

коктейли – 8 – 12 долларов;

пицца – 6 – 15 долларов.

В целом на питание девушка потратила около 500 долларов, на экскурсии и развлечения – 185 долларов.

По городу украинка передвигалась на тук-туках – это трехколесное такси. На двоих с братом за 11 дней они потратили около 100 долларов, то есть по 50.

Можно дешевле, но надо уметь торговаться. Торговаться надо везде, где нет фиксированной цены, иначе стоимость для туристов будет значительно выше,

– добавила Виктория.

Общая сумма вместе с мелкими расходами составляет 1200 долларов. Кстати, Виктория также рассказала, во сколько ей обошлось добирание из Киева на Занзибар. Подробнее можно прочитать – здесь.

Украинка рассказала о ценах на Занзибаре: видео

Обратите внимание! Туристический путеводитель Lonely Planet назвал места, которые обязательно надо увидеть на Занзибаре. Среди них есть Англиканский собор с впечатляющей архитектурой, Дворцовый музей, Национальный парк Джозани-Чвака с тропическими лесами и обезьянами, колоритный рынок Дараджани и тому подобное.

