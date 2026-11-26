Мадейра привлекает путешественников невероятной природой, океаном, горными пейзажами и живописными маршрутами. Остров кажется идеальным местом для отдыха, однако организация такого путешествия может обойтись недешево.

Украинская тревел-блогерша Юлия Беркута поделилась бюджетом своего десятидневного соло-путешествия на Мадейру.

Сколько стоили билеты и отель на Мадейре?

Прямой перелет из польского Катовице в Фуншал с багажом обошелся блогерше примерно в 400 евро. Самой большой статьей расходов стало проживание на острове. За 10 дней в отеле Юлия заплатила 3 138 евро. Она выбрала дорогой вариант, поскольку во время соло-путешествия для нее были важны безопасность и комфорт. Еще около 500 евро ушло на отели в Польше и Львове (блогерша провела 2 ночи перед вылетом и 3 после возвращения).

Одиночное путешествие на Мадейру / инстаграм julia.berkuta

Сколько пришлось потратить на транспорт и питание?

Аренда автомобиля на десять дней обошлась в 600 евро. Это позволило блогерше передвигаться по острову на собственном транспорте. Еще примерно 1 500 евро она потратила на еду, бензин, парковку, бронирование маршрутов и мелкие покупки. В результате общий бюджет путешествия составил примерно 6 тысяч евро.

Несмотря на полученные впечатления, Юлия призналась, что во второй раз не потратила бы такую сумму на десятидневную поездку. Ведь в прошлом году почти за те же деньги она целый месяц путешествовала по Скандинавии на собственном автомобиле.

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