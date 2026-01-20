В Буковеле таких цен нет: туристка рассказала, сколько стоит один день на Драгобрате

Драгобрат – это идеальный горнолыжный курорт для опытных лыжников и сноубордистов. Здесь нет такой инфраструктуры, как в Буковеле, но есть невероятная природа, которая влюбляет с первого взгляда. Цены на Драгобрате довольно бюджетные, поэтому отдых получится не дорогой.

Пользовательница тиктока Елена Тригуб покаталась на сноуборде в Драгобрате и рассказала, сколько денег потратила за день.

Сколько стоит один день на Драгобрате?

Елена жила в отеле "Марина", где стоимость номера за сутки стоит 1100 гривен с человека. В цену входит завтрак и ужин, что очень выгодно. За аренду снаряжения – сноуборд, шлем и очки – девушка заплатила 450 гривен за день.

Скипасс на кресельный подъемник "Чайка" обошелся в 1600 гривен за день. На вершине горы есть кафе, в котором можно согреться, выпить глинтвейна и поесть. Маленький глинтвейн стоит здесь 120 гривен. За обед в отеле "Уют" девушка заплатила 320 гривен. Она заказывала бургер с картошкой и чай. Вкусно покушав, Елена отправилась дальше покорять карпатские склоны.

Интересно! Украинка отдохнула на роскошном французском горнолыжном курорте Куршевель и также поделилась расходами за день. Так вот, во Франции глинтвейн стоит 12 евро, что составляет около 600 гривен. Всего за день она потратила 293 евро, то есть 14 750 гривен. В эту сумму входит проживание в отеле с завтраками и ужинами, отдельный обед и скипасс.

После ужина, который входил в стоимость номера, Елена все еще чувствовала себя голодной, потому что за день потратила немало энергии. Поэтому она с друзьями перекусила продуктами, которые они привезли с собой. Это вышло еще около 50 гривен.

В целом день отдыха на Драгобрате обошелся украинке в 3 640 гривен.

А какие цены в Буковеле?

В Буковеле за такие деньги точно не отдохнешь. Здесь только дневной скипасс обойдется в 2050 гривен, как указано на официальном сайте. Цены на отели и в ресторанах тоже значительно выше. Недавно блогерка рассказала, что потратила почти 120 тысяч гривен за 4 дня в Буковеле и при этом даже не каталась на лыжах.

Правда, должны заметить, что в Буковеле значительно выше уровень сервиса, чем и объясняются такие цены. Большинство отелей имеют огромные спа-зоны и современный интерьер. А вот если вам хочется увидеть невероятный восход солнца и кататься почти пустыми трассами, то Драгобрат – то, что надо.