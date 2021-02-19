В 2020 году Одессу посетили около 2 миллионов туристов. По сравнению с 2019 годом туристический поток упал более чем на 30%.

Об этом во время брифинга заявила глава департамента Татьяна Маркова. Она сообщила, что 13% туристов – это иностранцы, остальные – граждане Украины из других регионов.

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Туристический поток сократился из-за пандемии коронавируса и карантинные ограничения. По словам Марковой, туристический сбор в 2020 году составил 7,6 миллиона гривен, тогда как в 2019 году – 11,6 миллиона гривен.

Чего ожидать туристической отрасли в 2021

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристическая сфера пострадала больше всего. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорит, что теперь на ее восстановление можно рассчитывать не ранее 2023 года.

Ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

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Зато вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.

Стоит отметить, что все чаще ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Например, Израиль и Греция уже активно их вводят.