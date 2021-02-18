Сколько пассажиров принял аэропорт Харькова в январе
Международный аэропорт "Харьков" в первом месяце 2021 принял 35,6 тысяч пассажиров. Это на 68% меньше, чем в январе прошлого года.
Источник:пресс-служба аэропорта "Харьков"
Чаще всего летали в Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Кайсери и Краков.
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31,8 тысячи туристов воспользовались международными рейсами – это на 66% меньше, чем в 2020 году. 3,8 тысячи человек вылетели или прилетели внутренними рейсами. Это на 80% меньше, чем в прошлом году.
Всего в январе 2021 из Харькова вылетели 208 самолетов – это на 52% меньше. 129 вылетов были за границу, 79 – в пределах Украины.
Министерство инфраструктуры разработало законопроект государственной поддержки авиационной отрасли. Говорится о выделении из государственного бюджета на 2021 год 500 миллионов гривен. Документ предложат на рассмотрение Кабмина.
Также Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы можно рассчитывать не ранее 2023 года.
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