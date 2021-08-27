Во сколько обойдется месяц проживания в Азии: опыт украинских туристов

Более 465 дней в 6 странах Азии – именно этим достижением может похвастаться украинская семья Анастасии и Игоря Клюфас. Сколько стоила их длительное путешествие и что они пробовали в экзотических странах – герои нашего материала поделились эксклюзивными лайфхаками.

Анастасия Клюфас работала актрисой в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой 5 лет, но решила изменить свою жизнь и посвятить год путешествиям. В течение 435 дней она с мужем прожила за границей и посетила 6 страны Азии. Что стоит попробовать, нужно ли страхование и где искать апартаменты, если ни одного из азиатских языков вы не знаете – об этом и многом другом Анастасия Клюфас рассказала 24 каналу.

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Путешествие по странам Азии: лайфхаки Анастасии Клюфас

Жилье и транспорт

Мы с мужем рассчитывали, что путешествие продлится минимум год, поэтому запаслись финансовой подушкой и длительная задержка в Мьянме не стала для нас проблемой.

Искали жилье на месте через Booking и Airbnb, которые там работают замечательно. Конечно, все зависит от желаемого уровня комфорта, но адекватные условия с завтраком на двоих стоили примерно 10 – 15 долларов за ночь.



Жилье очень легко найти / Фото Анастасия Клюфас

Хотя здесь бывает по-разному: можно иметь за 6 долларов апартаменты с роскошными панорамными окнами и завтраками, а можно заплатить 15 долларов за каморку в едва не подвальном помещении. Все очень относительно: ты не всегда знаешь, на что наткнешься, поэтому надо быть готовым к любым неожиданностям.



Сколько стоит путешествие по странам Азии / Фото Анастасия Клюфас

Между городами мы передвигались общественным транспортом и часто арендовали скутер, чтобы посетить интересные отдаленные места. В среднем мы тратили около 30 – 40 долларов на двоих в сутки: с билетами, визами, питанием и проживанием. В общем для свободного путешествия в месяц нам было необходимо примерно 1000 долларов.

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Страхование

Очень рекомендую всем, кто едет за границу, оформить полис медицинского страхования. Мы приобрели годовой пакет услуг и очень им довольны. Я в Непале часто болела и страховая компания все покрывала: лекарства, анализы, осмотр врача. Обычно они сотрудничают с хорошими медицинскими учреждениями.



В отдаленных регионах на Эвересте страхования не действует / Фото Анастасия Клюфас

Но есть и нюанс: когда мы, например, шли в базовый лагерь Эвереста, в достаточно отдаленный регион, то там не было учреждения, с которым сотрудничала страховая компания (на такой случай стоит иметь с собой аптечку).

Что попробовать: рекомендации от Анастасии Клюфас

В Непале стоит попробовать их традиционный дал-бат. Это большой поднос с рисом, в который добавляют различные овощи, соусы, подливки и йогурт.



В Непале стоит попробовать дал-бат / Фото Анастасия Клюфас

В Лаосе – клейкий рис (как ириска по консистенции). Его варят на кокосовом молоке и подают со свежим манго.

– клейкий рис (как ириска по консистенции). Его варят на кокосовом молоке и подают со свежим манго. В Камбодже – однозначно экзотические фрукты (манго, мангостин). Там мы впервые попробовали салак: очищенным выглядит как большой зубчик чеснока, но на вкус – клубника.



Камбоджа порадует экзотическими фруктами / Фото Анастасия Клюфас

Индонезия – питайя, рамбутан и тофу. На Бали кухня очень европейская, ведь это все же туристический остров.



На Бали кухня очень европейская / Фото Анастасия Клюфас

Мьянма – салат из листьев зеленого чая, заправленный перцем чили с кукурузными снеками в карамели. Острое и сладкое – очень интересное сочетание. А еще как-то нас угостили рисовым десертом с кокосовой стружкой в банановом листе. Вкуснятина!



В Мьянме можно попробовать много интересного / Фото Анастасия Клюфас



Необычный десерт в Мьянме / Фото Анастасия Клюфас

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К чему стоит быть готовым

В любом путешествии стоит быть готовым к внезапным изменениям. В этом и ценность: мы учимся, жизнь меняется. В пакетных турах нет ответственности, там нет выра, собственных решений, что очень ценно в поездке, когда ты сам решаешь, что будешь делать, как будешь наполнять свой день, где будешь искать жилье. И уже не удастся найти человека, который плохо что-то организовал. Это исключительно твоя ответственность.



В странствиях стоит быть готовым к изменениям / Фото Анастасия Клюфас

Жизненный урок из путешествия: развитие возможно не только через борьбу, но и через состояние счастья, состояние потока, и не нужно бороться с собой, чтобы выйти на другой уровень.