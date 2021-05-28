Сколько будет стоить отпуск в Украине в 2021 году

Отдых на украинском море в 2021 году безопаснее, чем из-за рубежом. А также удобнее, так как не надо будет делать ПЦР-тесты.

Журналисты подсчитали, сколько будет стоить отдых в Одессе, Затоке и Кирилловке в 2021 году.

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Отдых в Украине выгоден еще тем, что не нужно сдавать ПЦР-тесты и соблюдать 14 дней самоизоляции.

Отдых в Одессе в 2021 году

Все расчеты в материале указаны в условиях путешествия двух взрослых и двух детей дошкольного и 12-летнего возраста.При исчислении стоимости путешествия на собственном авто, был взят за основу легковой автомобиль с дизельным трехлитровым двигателем, середньонормовым расходом топлива в 8 литров на 100 километров и баком емкостью 60 литров. Выезд предусмотрено с города.

Одесса ежегодно привлекает миллионы туристов, которые едут насалодитися морем и погулять по городу, с интересной историей.

В 2020 году Одессу посетили около 2 миллионов туристов. По сравнению с 2019 годом туристический поток упал более чем на 30%. 13% туристов – это иностранцы, остальные – граждане Украины из других регионов.

Из-за уменьшения туристического потока упали и доходы. Туристический сбор в 2020 году составил 7,6 миллиона гривен, тогда как в 2019 году – 11,6 миллиона гривен.

Поездка автомобилем в Одессу

Из Киева в Одессу можно доехать чуть более чем за 5 часов. Стоит заправить полный бак за 1680 гривен в Киеве, а на обратном пути недалеко от Одессы дозаправить еще 40 литров на 1120 гривен.

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Жилье в Одессе

На сайте Booking.com можно остановиться в двухкомнатной квартире у моря от собственника. За 10 ночей придется заплатить 350 евро (11 645 гривен). В ней будет кухня, интернет, стиральная машина, телевизор, утюг и бесплатная парковка на территории.

Питание в Одессе

Закупить продуктов на 10 дней можно в обычном супермаркете на общую сумму около 5 тысяч гривен. Пообедать в недорогом ресторане не в самом центре Одессы можно и на 160 гривен с человека, то есть примерно за 650 гривен на семью.



Отдых в Одесе 2021 год \ Photo by Alex Krugliachenko on Unsplash

Развлечения в Одессе

Одесса – это большой город, поэтому здесь каждый найдет развлечения по душе. Здесь много торговых центров и различных аттракционов. Также есть музеи, цены в них варьируются от типа входного билета и выставленных экспозиций – от 30 до 140 гривен с человека.

Можно прогуляться и красивой исторической части города. Пешеходные тематические экскурсии с гидами стоят около 100 гривен с человека, а туры в одесские катакомбы стоят 250 гривен за друга.

Поездка самолетом в Одессу

Общая цена путешествия с авто в Одессу: от

Из Киева в Одессу можно улететь рейсом SkyUp с вылетом 1 июля и возвращением 11 июля. Цена билетов – от 5440 гривен за семью в обе стороны без учета дополнительного багажа. Два чемодана до 23 килограмм стоить дополнительно 3360 гривен в обе стороны.

За жилье, питание и развлечения в стоимость билетов добавляем 25645 гривен.

Отпуск в Затоке в 2021 году

Общая цена путешествия самолетом в Одессу от

Есть два варианта отдыха в Затоке – у Будакского лимана или у Черного моря.

Со времен независимости в курортном городке появилось несколько современных отелей, которые манят туристов по сравнению доступным ценам.

Поездка автомобилем в Затоку

Из Киева в Залива можно за6 часов, поэтому нужно будет заправить авто по 1680 гривен в Киеве, а на обратном пути недалеко от Одессы дозаправить еще 40 литров в 1120 гривен.

Жилье в Затоку

На сайте Booking можем рассмотреть варианты жилья в Затоке. Есть варианты жилья прямо на косе за 329 евро (10 945 гривен) за 10 ночей с 1 до 11 июля. В распоряжении путешественников кабельное телевидение и интернет, бесплатная парковка на территории. Ищите свой идеальный вариант жилья по ссылке.

Питание в Затоке

Цены подобные тем, что тратят туристы в Одессе. За 10 суток семья потратит 5 твсяч гривен на продукты. Средний чек в ресторанах – 110 гривен на человека.

Развлечения в Заливе

Затока – это туристический поселок, но здесь не огромных торговых центров с развлечениями. Однако будет, где развеяться – водные аттракционы. Например, горки или водные скутеры.

В среднем на развлечения в Заливе семьи тратят около 1500 гривен.

Отпуск в Кирилловке

Общая цена поездки в Залива: от

Кирилловка на побережье Азовского моря не менее популярна, чем Затока. Это один из туристических городков, куда летом приезжает много туристов. Только официально зарегистрированных баз отдыха здесь около 500.

Поездка на автомобиле в Кирилловку

Из Киева до Кирилловки можно доехать за 10 часов. Заправить полный бак необходимо в столице за 1680 гривен, а на обратной дороге в самой Кирилловке за 1650 гривен.

Жилье в Кирилловке

С 1 по 11 июля можно остановиться в гостевом доме Aloha за 209 евро (около 6955 гривен). В номере есть собственная ванная комната, бесплатный беспроводной интернет, а также возможность бесплатной парковки на территории. По ссылке больше предложений с жильем в Кирилловке.

Питание в Кирилловке

Закупиться можно в супермаркете, как и в других городах, на сумму 5 тысяч гривен. Средний чек в ресторане на человека – 90 гривен.

Развлечения в Кирилловке

Здесь находится самый большой аквапарк Украины "Остров сокровищ", площадь которого составляет около 60 тысяч квадратных метров. Билет на целый день стоит 590 гривен за взрослого и 570 гривен за ребенка до 14 лет.

В среднем на развлечения в Кирилловке тратят от 3 000 гривен.

Общая цена поездки в Кирилловку: от