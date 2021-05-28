Журналисты подсчитали, сколько будет стоить отдых в Одессе, Затоке и Кирилловке в 2021 году.
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Отдых в Украине выгоден еще тем, что не нужно сдавать ПЦР-тесты и соблюдать 14 дней самоизоляции.
Отдых в Одессе в 2021 году
Одесса ежегодно привлекает миллионы туристов, которые едут насалодитися морем и погулять по городу, с интересной историей.
В 2020 году Одессу посетили около 2 миллионов туристов. По сравнению с 2019 годом туристический поток упал более чем на 30%. 13% туристов – это иностранцы, остальные – граждане Украины из других регионов.
Из-за уменьшения туристического потока упали и доходы. Туристический сбор в 2020 году составил 7,6 миллиона гривен, тогда как в 2019 году – 11,6 миллиона гривен.
Поездка автомобилем в Одессу
Из Киева в Одессу можно доехать чуть более чем за 5 часов. Стоит заправить полный бак за 1680 гривен в Киеве, а на обратном пути недалеко от Одессы дозаправить еще 40 литров на 1120 гривен.
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Жилье в Одессе
На сайте Booking.com можно остановиться в двухкомнатной квартире у моря от собственника. За 10 ночей придется заплатить 350 евро (11 645 гривен). В ней будет кухня, интернет, стиральная машина, телевизор, утюг и бесплатная парковка на территории.
Питание в Одессе
Закупить продуктов на 10 дней можно в обычном супермаркете на общую сумму около 5 тысяч гривен. Пообедать в недорогом ресторане не в самом центре Одессы можно и на 160 гривен с человека, то есть примерно за 650 гривен на семью.
Отдых в Одесе 2021 год \ Photo by Alex Krugliachenko on Unsplash
Развлечения в Одессе
Одесса – это большой город, поэтому здесь каждый найдет развлечения по душе. Здесь много торговых центров и различных аттракционов. Также есть музеи, цены в них варьируются от типа входного билета и выставленных экспозиций – от 30 до 140 гривен с человека.
Можно прогуляться и красивой исторической части города. Пешеходные тематические экскурсии с гидами стоят около 100 гривен с человека, а туры в одесские катакомбы стоят 250 гривен за друга.
Поездка самолетом в Одессу
Из Киева в Одессу можно улететь рейсом SkyUp с вылетом 1 июля и возвращением 11 июля. Цена билетов – от 5440 гривен за семью в обе стороны без учета дополнительного багажа. Два чемодана до 23 килограмм стоить дополнительно 3360 гривен в обе стороны.
За жилье, питание и развлечения в стоимость билетов добавляем 25645 гривен.
Отпуск в Затоке в 2021 году
Есть два варианта отдыха в Затоке – у Будакского лимана или у Черного моря.
Со времен независимости в курортном городке появилось несколько современных отелей, которые манят туристов по сравнению доступным ценам.
Поездка автомобилем в Затоку
Из Киева в Залива можно за6 часов, поэтому нужно будет заправить авто по 1680 гривен в Киеве, а на обратном пути недалеко от Одессы дозаправить еще 40 литров в 1120 гривен.
Жилье в Затоку
На сайте Booking можем рассмотреть варианты жилья в Затоке. Есть варианты жилья прямо на косе за 329 евро (10 945 гривен) за 10 ночей с 1 до 11 июля. В распоряжении путешественников кабельное телевидение и интернет, бесплатная парковка на территории. Ищите свой идеальный вариант жилья по ссылке.