Как сэкономить на трансфере из самых популярных лоукост-аэропортов

Лоукост-аэропорты – штука коварная. Покупаешь бюджетный билет, допустим во Франкфурт и радуешься экономии. И только по прилету выясняется, что самолет садится не во Франкфурт-на-Майне, а во Франкфурт-Хан в 120 километрах от него.

Логично, что сэкономленные на авиабилете деньги сразу испаряются на трансфер. Чтобы избежать этой ошибки, следует придерживаться простых рекомендаций. Чтобы ввести вас в курс дела, рассказываем о самых популярных лоукост-аэропортах Европы и трансферах, которыми вы можете воспользоваться, чтобы выехать из них. из них.

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В подборке 10 аэропортов, куда летают из Украины и Польши Wizz Air и Ryanair.

Эйндховен (Амстердам)

Как сэкономить на трансфере с самых популярных лоукост-аэропортов / Фото unsplash

Код аэропорта: EIN.

Расстояние до Амстердама: 120 километров.

Такси в Амстердам обойдется вам от 140 евро, время в пути – около 1,5 часа.

Как добраться общественным транспортом

Вариант 1

Шаг 1. Приехать на железнодорожный вокзал Эйндховена на такси (около 25 евро) или на автобусе №400 или 401 (билет в один конец стоит 3.98 евро, в оба – 7.96 евро). Это займет около 20 минут.

Шаг 2. Сесть в поезд на станцию ​​Amsterdam Central. Билет в один конец стоит 19.5 евро при покупке онлайн или 20.5 евро в кассе (включает одноразовую OV-chipkaart). На месте окажетесь через 1 час 20 минут.

Вариант 2

В Эйндховене вы можете сесть в автобус Flixbus, следующий в Амстердам. Билет в один конец стоит 8 – 12 евро, время в пути – 1 час 40 минут. От станции Amsterdam Sloterdijk, куда он прибывает в центр города, можно добраться на трамвае, поезде или метро.

Вариант 3

Из аэропорта Эйндховен в Amsterdam Central ходят автобусы Air Express Bus. Время в пути – 1 час 45 минут, билет в один конец стоит 25 евро, в обе стороны – 40 евро. Билеты можно забронировать на сайте не позднее 48 часов до поездки.

Мемминген (Мюнхен)

Как сэкономить на трансфере с самых популярных лоукост-аэропортов / Фото unsplash

Код аэропорта: ФММ.

Расстояние до Мюнхена: 110 километров.

Такси в центр Мюнхена обойдется вам в 200 євро, время в пути — около 1,5 часа.

Как добраться общественным транспортом

Вариант 1

5 – 10 раз в день, согласно расписанию прибытия рейсов из аэропорта, отправляются автобусы Allgäu Airport Express, которые доставят вас на Центральный вокзал Мюнхена за 1 час 20 минут без остановок. Купить билет в один конец онлайн можно за 15 евро, у водителя он стоит 20 евро.

Вариант 2

Шаг 1. Добраться на железнодорожный вокзал Меммингена автобусом №2 или 810 или 811. Проезд стоит 3 евро (если есть билет на поезд – бесплатно), в пути вы проведете 8 минут.

Шаг 2. Сесть на прямой поезд в Мюнхен. На Центральном вокзале будете через 1 час 25 минут, билет в один конец стоит 22 евро. Также можно выбрать более бюджетный вариант – автобус Flixbus за 5 – 15.

Стокгольм-Скавста

Как сэкономить на трансфере с самых популярных лоукост-аэропортов / Фото unsplash

Код аэропорта: Нью-Йорк.

Расстояние до Стокгольма: 100 километров.

Такси в центр Стокгольма обойдется вам примерно 180 евро, время в пути – около 1,5 часа.

Как добраться общественным транспортом

Вариант 1

Автобусом Flygbussarna, который за 13.5 евро доставит вас на Центральный вокзал Стокгольма. Время в пути составляет 1 час 20 минут. Билет в оба конца стоит 27 евро, есть скидки для групп от 10 человек и пассажиров 8 – 17 лет. Воспользоваться им можно в течение 3 месяцев с момента покупки. В аэропорту билеты тоже продаются, но стоят дороже: 15 евро в один конец, 27.5 евро в оба. График движения согласован с расписанием рейсов, автобус обычно отправляется спустя полчаса после приземления самолета.

Вариант 2

Шаг 1. Приехать в Nyköping на автобусе №515, который останавливается возле автовокзала. Время в пути – 10 минут, билет стоит 2.9 евро, при покупке онлайн действует скидка 20%.

Шаг 2. Сесть в поезд в Стокгольм. В дороге вы проведете почти час, билет в один конец стоит от 27 евро. Более бюджетный вариант – автобус Flixbus за 8 – 15 евро.

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Франкфурт-Хан

Как сэкономить на трансфере с самых популярных лоукост-аэропортов / Фото unsplash

Код аэропорта: HHN.

Расстояние до аэропорта: 120 км.

Такси в центр Франкфурта обойдется вам около 200 евро, время в пути – около 1,5 часа.

Как добраться общественным транспортом

Вариант 1

Автобусом из Люксембурга, следующим через аэропорт во Франкфурт (останавливается недалеко от Терминала 1). При покупке онлайн билет стоит 5 – 16 евро, у водителя – 19 евро, дети младше 4 лет едут бесплатно. Время в пути на центральный вокзал: 1 час 50 минут – 2 часа 15 минут.

Вариант 2

Автобус Flixbus. На Центральном вокзале вы будете через 2 часа 10 минут, билет стоит 13 евро.

Саннефьорд (Осло)

Как сэкономить на трансфере с самых популярных лоукост-аэропортов / Фото unsplash

Код аэропорта: TRF.

Расстояние до Осло: 110 км.

Такси в центр Осло обойдется вам от 250 евро, время в пути – около 1,5 часа.

Как добраться общественным транспортом

Вариант 1

Автобусом Torp-Ekspressen, расписание которого согласовано с графиком прибытия рейсов. На автовокзале в Осло будете примерно через 1 час 35 минут, билет в один конец стоит 27 евро.

Вариант 2

На такси (около 5 минут) до станции Fokserød, оттуда автобусом TIMEkspressen, Lavprisekspressen или Sørlandsekspressen в Осло.