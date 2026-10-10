В Румынии есть город, где дома словно следят за людьми: что на самом деле означают "глаза" на крышах

В румынском городе Сибиу крыши домов украшают необычные окна, напоминающие человеческие глаза. Из-за них создается впечатление, будто здания наблюдают за каждым прохожим.

Город Сибиу расположен в Трансильвании, в центральной части Румынии. Его исторический центр привлекает внимание крышами с узкими удлиненными окнами. Как пишет издание En-Vols, у этих конструкций есть вполне практическое объяснение, хотя вокруг них возникли легенды, а впоследствии они стали символом гражданской активности.

Зачем на крышах домов сделали окна в форме глаз?

Окна на крышах Сибиу настолько напоминают человеческие глаза, что город получил прозвища "город с глазами" и "город, где дома никогда не спят". Согласно одной из местных легенд, эти отверстия якобы создали для того, чтобы прохожие чувствовали, будто за ними следят, и вели себя должным образом. Однако истинное назначение этих конструкций было гораздо более практичным.

Как выглядят дома в городе Сибиу / фото Canva

На самом деле это мансардные окна, которые обеспечивали циркуляцию воздуха на чердаках и одновременно ограничивали попадание солнечного света. Эти помещения использовались для хранения товаров и продуктов питания, поэтому было важно поддерживать там сухость и надлежащее проветривание.

Некоторые из таких окон появились еще в 15 веке, однако большинство было построено в 19 веке. Со временем они стали одной из самых характерных архитектурных особенностей Сибиу.

Как выглядят дома в городе Сибиу / фото Canva

Как "глаза" на крышах стали символом протеста?

Со временем необычные окна обрели новое значение. В течение нескольких лет в Румынии возникали общественные движения, участники которых выступали против государственной коррупции. Одним из них стало движение "Va vedem din Sibiu ", что на русский язык можно перевести как "Мы видим вас из Сибиу". Его логотип содержит изображение знаменитых "окон-глаз". Оно олицетворяет внимательность граждан к событиям в стране и напоминает представителям власти, что общество следит за их действиями.

Где находится город Сибиу: смотреть на картах