Это одна из самых красивых природных локаций Винницкой области, расположенная возле села Шершни. Поэтому ее знают как Шершнянскую скалу.

Местность очень живописная и поражает каждого посетителя.

Must-see в Винницкой области: почему стоит подняться на Шершнянскую скалу?

Шершнянская скала стоит на берегу живописного Южного Буга. Она достаточно массивная, но главная прелесть не в этом – со скалы открывается невероятный панорамный вид на реку, зеленые берега и гранитные пороги.

Атмосфера здесь дарит ощущение широты простора, тишины и полной свободы. Поэтому это место без труда привлекает туристов, фотографов и всех, кто ценит красоту дикой природы и ищет вдохновения за пределами городов-муравейников.

Заметьте: скала является частью Подольских кристаллических образований вдоль Южного Буга. А это самая длинная река, которая протекает целиком по территории Украины, а еще и славится порогами и многочисленными живописными местами для отдыха, сплавов и пеших прогулок.

Как отмечает iryna_zalieska в инстаграме, скала является частью природоохранной территории и сохраняет уникальные ландшафты региона. Вокруг нее – хвойный и лиственный лес, а также чистая речная вода, что в комплексе создает неповторимую атмосферу для релакса или активного туризма.

С вершины скалы можно наблюдать змеистые русла Южного Буга и встречать яркие рассветы или закаты. Эта локация идеальна для тех, кто любит экологический отдых – здесь организуют байдарочные сплавы, велотуры, а также тематические этнопутешествия по Подолью.

О каких еще туристических магнитах Винницкой области стоит знать?