В сети показали, как выглядят вагоны элитного поезда "Киев – Одесса": фото

В последнее время железнодорожный транспорт пользуется популярностью среди туристов. Именно поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда.

В частности, к морю – в Одессу. Речь идет о поезде по маршруту "Киев – Одесса", который еще называют "элитным".

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Условия пребывания здесь улучшены. Например, в каждом купе предусмотрен умывальник, а в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.



Как выглядят вагоны элитного поезда "Киев – Одесса" / Фото из телеграмм-канала Одеса.info



В сети показали, как выглядят вагоны поезда "Киев – Одесса" / Фото из телеграмм-канала Одеса.info

Места будут продаваться по принципу СВ: два пассажира на купе. Как известно, стоимость билета составляет 807 гривен.

Поезд Киев – Одесса: расписание движения

Поезд №287/288 Киев – Одесса будет курсировать с 9 августа. Из столицы будет отправляться через день в нечетные числа, но ходить будет только до конца лета.

Поезд из Киева будет отправляться в 00:55, а из Одессы – в 13:33. Время в пути – 9 часов 38 минут.

Новые поезда от Укрзализныци: последние новости

Из-за сезона отпусков Укрзализныця запустила 4 поезда к побережьям Черного и Азовского морей;

Укрзализныця запускает дополнительные поезда из Киева в Рахов с 6 августа;

Также курсирует дополнительный поезд, который соединяет Кременчуг, Харьков и Бердянск;

Попасть к морю из Харькова в Геническ можно дополнительным поездом. Он будет отправляться в 6:29 утра и будет прибывать к Азовскому морю в 13:26.

Поезд №287/288 Киев – Одесса 21 августа не будет курсировать по техническим причинам.