В то же время в сети появляются живописные фото и видео, в которых отдыхающие уверяют, что все не так плохо – море чистое, теплое, а главное без медуз. Такие отзывы оставляют в Фейсбук-групе поселка Курортного, что под Одессой.
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Авторы видео развенчивают мифы о грязном море, нашествие и "кладбищах" медуз на украинских курортах.
Добавляю видео для тех, кто пишет, что в Курортном грязное море с медузами, – подписала ролик Галина Синицына.
Чистое море в Курортном: смотрите видео
На кадрах видно, что морская вода чистая и без медуз. Люди спокойно купаются в ней и наслаждаются отдыхом.
Чтобы полноценно доказать свои слова, туристы публикуют целые подборки видео в разное время дня. Например, Ольга Заречная Михалик и Татьяна Огаркова поделились живописными видео.
Поселок Курортное раним утром: смотрите пейзажное видео
Все кто побывал в Курортном, что в Одесской области влюбляться с первого раза! Море чистенькое, медуз нет. Кто еще не посетил этот уютный уголок нашей страны советую приезжать, – уверяет одна из туристок Ольга Заречная Михалик.
Женщина выложила в сеть подборку видео и фото, предлагаем насладиться ими!
Чистая морская вода в Курортном: смотрите видео
Идеально прозрачное море в Курортном, что под Одессой: смотрите видео
В сети показали чистое море в поселке Курортное / Фото: Ольга Заречная Михалик
В Курортном, что под Одессой, чистая вода и без медуз / Фото: Ольга Заречная Михалик
Побережье в поселке Курортное / Фото: Ольга Заречная Михалик
Нашествие медуз на курортах Украины: коротко
- В июле 2021-го настоящее нашествие медуз наблюдалось на пляжах курортного Бердянска. Туристов много, но при этом мало кто купался в море.
- От этих животных страдали и другие популярные курорты – Кирилловка и Лазурное. Коса Пересыпь буквально усеяна ими.
- Специалисты Института рыбного хозяйства объяснили такой рост количества медуз. Причин несколько. Они также порекомендовали владельцам баз отдыха сдерживать нашествие путем установления барьерных сеток.
- Именно это и сделали в курортном поселке Кирилловка. Там снова зафиксировали чистое море – на 2 базах установили рыбацкие сетки вечером, и уже утром увидели результат.
- В то же время в Приморском Посаде пляж от мертвых тел медуз расчищала тяжелая строительная техника – грейдер.