В то же время в сети появляются живописные фото и видео, в которых отдыхающие уверяют, что все не так плохо – море чистое, теплое, а главное без медуз. Такие отзывы оставляют в Фейсбук-групе поселка Курортного, что под Одессой.

Читайте также Инстаграмная Украина: локации, где каждому надо сделать снимок

Авторы видео развенчивают мифы о грязном море, нашествие и "кладбищах" медуз на украинских курортах.

Добавляю видео для тех, кто пишет, что в Курортном грязное море с медузами, – подписала ролик Галина Синицына.

Чистое море в Курортном: смотрите видео



На кадрах видно, что морская вода чистая и без медуз. Люди спокойно купаются в ней и наслаждаются отдыхом.

Чтобы полноценно доказать свои слова, туристы публикуют целые подборки видео в разное время дня. Например, Ольга Заречная Михалик и Татьяна Огаркова поделились живописными видео.

Поселок Курортное раним утром: смотрите пейзажное видео

Все кто побывал в Курортном, что в Одесской области влюбляться с первого раза! Море чистенькое, медуз нет. Кто еще не посетил этот уютный уголок нашей страны советую приезжать, – уверяет одна из туристок Ольга Заречная Михалик.

Женщина выложила в сеть подборку видео и фото, предлагаем насладиться ими!

Чистая морская вода в Курортном: смотрите видео



Идеально прозрачное море в Курортном, что под Одессой: смотрите видео





В сети показали чистое море в поселке Курортное / Фото: Ольга Заречная Михалик



В Курортном, что под Одессой, чистая вода и без медуз / Фото: Ольга Заречная Михалик



Побережье в поселке Курортное / Фото: Ольга Заречная Михалик

Нашествие медуз на курортах Украины: коротко