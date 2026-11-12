Сейшелы – это не морские раковины: откуда происходит название райских островов

Несмотря на романтическое звучание, Сейшелы получили свое название вовсе не в честь морских ракушек, а в честь французского чиновника. Сегодня это самое малонаселенное государство Африки, где почти половина территории отведена под заповедники.

Многие ошибочно полагают, что английское название Сейшельских островов происходит от словосочетания "sea shells" (морские ракушки), ведь оно идеально подходит к образу тропического архипелага с белоснежными пляжами и лазурной водой. Однако на самом деле это название имеет чисто историческое происхождение и связано с французским политиком.

В честь кого назвали острова?

В 1756 году французская экспедиция прибыла на самый большой остров архипелага Маэ и установила там так называемый камень владения, официально закрепив территорию за Францией. Тогда же острова получили название в честь Жана Моро де Сешеля, который в то время занимал должность министра финансов при дворе французского короля Людовика XV.

Карта Африки 1902 года, на которой показаны Сейшельские острова в Индийском океане / фото Britannica



Жан Моро де Сешель / фото Louis Simon Lempereur

История открытия и борьба за архипелаг

Как сообщает Britannica, еще до того, как острова получили свое современное название, они играли важную роль в качестве транзитного пункта на торговых путях между Африкой и Азией:

Первые посетители: считается, что первыми на островах побывали арабские торговцы, однако письменных свидетельств об этом не сохранилось.

считается, что первыми на островах побывали арабские торговцы, однако письменных свидетельств об этом не сохранилось. Европейское открытие: первое документальное упоминание оставил португальский адмирал Васко да Гама в 1502 году. Проплывая мимо группы островов неподалеку, он назвал их Амирантскими – в свою честь (в переводе с португальского это означает "острова Адмирала").

первое документальное упоминание оставил португальский адмирал Васко да Гама в 1502 году. Проплывая мимо группы островов неподалеку, он назвал их Амирантскими – в свою честь (в переводе с португальского это означает "острова Адмирала"). Первая высадка: официально первая зафиксированная высадка на берег состоялась лишь в январе 1609 года, когда к островам пристал экипаж корабля "Ascension" под командованием капитана Александра Шарпея во время четвертой экспедиции Британской Ост-Индской компании.

официально первая зафиксированная высадка на берег состоялась лишь в январе 1609 года, когда к островам пристал экипаж корабля "Ascension" под командованием капитана Александра Шарпея во время четвертой экспедиции Британской Ост-Индской компании. Путь к независимости: в 1814 году, после окончания Наполеоновских войн, архипелаг перешел под контроль Великобритании. Долгое время он управлялся совместно с Маврикием, пока в 1903 году Сейшелы не выделили в самостоятельную коронную колонию. Полную независимость страна обрела в 1976 году, став республикой в составе Содружества Наций.

Почему Сейшелы примечательны сегодня?

Острова расположены в Индийском океане, к северо-востоку от Мадагаскара и примерно в 1600 километрах к востоку от побережья Кении (столица государства, город Виктория, находится в 1500 километрах от материковой части Восточной Африки). Эта страна выделяется несколькими уникальными особенностями:

Природный заповедник из 115 островов: подавляющее большинство островов архипелага остаются необитаемыми. Сейшелы являются одним из мировых лидеров в области сохранения редких видов животных и растений: под заповедные и природоохранные зоны государство выделило 42 % всей своей сухопутной территории. Символом уникальной местной фауны является национальная птица страны – сейшельский черный попугай.

Пляж Anse Source d'Argent на острове Ла-Диг / фото A.Savi

Сочетание четырех культур: население островов в основном сформировалось из африканского (самая многочисленная группа), французского, индийского и китайского наследия. Этот культурный микс ярче всего проявляется в местной креольской кухне и традиционной музыке.

население островов в основном сформировалось из африканского (самая многочисленная группа), французского, индийского и китайского наследия. Этот культурный микс ярче всего проявляется в местной креольской кухне и традиционной музыке. Экономическая трансформация: после обретения независимости в 1976 году страна кардинально изменила вектор развития. Если раньше основой экономики было сельское хозяйство и экспорт корицы, ванили и копры (высушенной мякоти кокосовых орехов), то сегодня Сейшелы – это страна с рыночной диверсифицированной экономикой, где основными источниками дохода являются туризм, сфера услуг и государственный сектор.

Где находятся Сейшельские острова: смотреть на картах