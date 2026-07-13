Сицилия или Сардиния: чем отличаются самые популярные острова Италии

Сицилия и Сардиния считаются самыми популярными островами Италии, однако впечатления от отдыха здесь могут существенно различаться. Оба направления привлекают теплым морем, живописными пейзажами и средиземноморской атмосферой.

Впрочем, у каждого острова есть свои особенности, говорится в посте Travel Professional Group в инстаграме. Туристам стоит заранее сравнить основные отличия островов.

Чем отличаются Сицилия и Сардиния?

Пляжи, природа, города, достопримечательности, возможности для активного отдыха и общая атмосфера – именно эти критерии помогут понять, какой из двух островов лучше подойдет для вашего путешествия.

Климат, температура, сезонность

На обоих островах климат средиземноморский, однако имеет некоторые различия. На Сардинии лето умеренно жаркое, с температурой 30–34 градуса тепла. Море немного холоднее, но чище и прозрачнее.

На Сардинии прозрачное, но немного холодное море

На Сицилии лето очень жаркое. Столбики термометра могут подниматься вплоть до 40 градусов тепла. Благодаря этому море теплее и гораздо быстрее прогревается.

Развлечения, активный отдых, экскурсии

Сардиния окружена дикими пляжами, горами, бирюзовым морем, пещерами и природными заповедниками. Туристы здесь могут посетить археологические парки или записаться на прогулку на яхте. Среди самых популярных городов – Кальяри, Ольбия, Альгеро, Коста-Смеральда. В основном на острове царит смесь спокойных вечеров и пляжных вечеринок.

Сицилия известна многим тем, что именно здесь находится вулкан Этна. На острове много виноградников и оливковых рощ. К самым известным городам относятся Палермо, Таормина, Катания. Здесь часто проводят винные туры и гастрофестивали.

На Сицилии много интересных городков

Виды отдыха и архитектура

Сардиния прекрасно подходит для релакса и качественного уединения. По сравнению с Сицилией остров дороже, особенно северная часть (Коста Смеральда). На острове можно увидеть нураги (каменные башни), испанские форты и римские руины.

Сицилия уже более доступна. Остров идеально подойдет для компаний, которые хотят арендовать автомобиль и увидеть яркие города, культурные достопримечательности и музеи. В Таормине есть античные театры, а в Палермо можно полюбоваться арабским стилем.

Сицилия и Сардиния имеют много отличий

Кухня

Сицилия считается раем для гурманов с широким разнообразием вкусов. В меню ресторанов много рыбы: тунец, меч-рыба, сардины, кальмары и мидии. Среди традиционных блюд здесь стоит попробовать аранчини, капонату, пасту с фисташками, каноли и касату.

Сардиния предлагает туристам пасторальную, финикийскую и рыбацкую кухню. В заведениях популярны каракатицы, лобстеры и даже морские ежи. Здесь рекомендуется попробовать порчетту, пане каразау и пекорино.

Каждый из этих островов имеет свой характер, поэтому универсального ответа на вопрос, какой остров лучше, нет. Все зависит только от того, какой именно отдых вы ищете.